Siete pronti a leggere una storia commovente che ha per protagonista un cucciolo abbandonato su una panchina? Accanto a lui, chi ha salvato il povero cagnolino, ha trovato un bigliettino lasciato dal suo vecchio proprietario. Un appello a chi avrebbe portato in salvo quella tenera e adorabile creatura.

Il povero cucciolo era stato abbandonato su una panchina, non poteva nemmeno muoversi perché era legato. Ma tanto lui avrebbe aspettato lì in eterno la sua famiglia.

Il cane guardava con diffidenza chiunque gli si avvicinasse. Aveva capito che qualcosa non andava. E sperava che i suoi umani tornassero presto per portarlo a casa al sicuro.

Invece non sono mai tornati. Sul posto sono intervenuti Marcela Goldberg e Azul Galindo, due soccorritori che da inizio pandemia hanno dovuto assistere molti cani abbandonati.

C’erano molte persone intorno al cucciolo. Qualcuno gli aveva prtato acqua e cibo, ma nessuno poteva avvicinarsi a lui perché ringhiava. Accanto al cucciolo c’era un biglietto firmato con un sasso.

Ciao, per favore adottami: Max. Per favore, ti chiedo di adottare questo simpatico cane e di prenderti cura di lui. Mi fa molto male lasciare qui il mio cane, ma ho deciso di lasciarlo perché la mia famiglia lo maltrattava e mi avrebbe sempre fatto male vederlo in quelle condizioni. Se stai leggendo questo e il tuo cuore vacilla, adottalo e prenditi cura di lui. In caso contrario, lasciare questa nota al suo posto. In questo modo gli altri possono leggerlo e adottarlo. Grazie.