Un cane adottato da una famiglia esce di casa ogni giorno per compiere uno dei più grandi gesti d’amore

Un cane adottato è grato alla sua nuova famiglia che gli ha concesso una seconda possibilità per vivere una vita dignitosa. Questo cucciolo, però, ha lasciato la sua famiglia senza parole, perché lui ogni giorno esce di casa per recarsi in un luogo preciso. Per andare dove, ti starai chiedendo. Il motivo è talmente nobile da far venire le lacrime agli occhi.

Vaca è un cane dolcissimo che viveva per le strade del comune di Chapala, nello stato centrale messicano di Jalisco, che si trova sulla sponda settentrionale del Lago di Chapala. Insieme alla sua mamma sono stati adottati da Zayda Zamudio.

Vaca è felicissimo di aver trovato una casa per sempre insieme alla sua mamma. Ma in quell’abitazione dorme e mangia, tutto il giorno lo trascorre da un’altra parte. La sua storia ricorda molto quella di Hachiko , il cane che aspettava il suo migliore amico umano in una stazione in Giappone.

Proprio come il cane giapponese diventato protagonista di un film con Richard Gere, anche Vaca chiede ogni giorno di poter uscire di casa, per andare ad aspettare Don Coco, che vive a Guadalajara e lavora in una stazione di servizio a Chapala.

Vaca ogni giorno va incontrare il suo amico. E quando non lo trova è molto triste, arriva addirittura a rifiutarsi di mangiare. Il rapporto è davvero stretto tra i due, sembrano vivere praticamente in simbiosi. Il cane lo aspetta tutti i giorni alla fermata dell’autobus.

Talvolta Vaca se non lo vede scendere, sale persino sul mezzo. Don Coco viene accolto con gioia dal cagnolino e i due trascorrono tutta la vita insieme, magari condividono anche qualcosa da mangiare.

Vaca ogni sera torna a casa di Zayda, ma prima si assicura che Don Coco sia salito sul mezzo che lo riporterà a casa dalla capitale dove lavora.