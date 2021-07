L'influencer cinese Xiao Qiumei è morta a 23 anni, mentre faceva un video per i suoi seguaci di TikTok: faceva la gruista

È morta un’altra influencer a soli 23 anni. Xiao Qiumei era una delle giovani più seguite in Cina su TikTok. È caduta da una gru, proprio mentre faceva un video in diretta ed è morta davanti agli occhi del mondo intero.

Faceva la gruista di lavoro, l’addetta alle manovre di una gru. La tragedia è accaduta lo scorso 20 luglio a Quzhou, in provincia di Zhejiang. Come sempre, era pronta a scattare foto e registrare video da pubblicare sui social network, per tenere sempre aggiornati i suoi numerosi seguaci.

Xiao Qiumei era a 43 metri di altezza, quando si è ripresa in un video mentre eseguiva dei passi di danza sulla gru. Poi solo urla, vuoto e la caduta filmata dal cellulare. Una morte tragica che si è verificata davanti agli occhi degli utenti. In poche ore, la notizia della morte dell’influencer si è diffusa in tutto il mondo.

Purtroppo non è l’unica negli ultimi mesi. Jùlia Hennessy Cayuela, influencer di soli 22 anni, è morta in un incidente in moto con il suo compagno. Poco prima aveva scritto un post riguardo l’essere folli e godersi la vita.

Cheyann Shaw, influencer di 27 anni è morta a causa di un tumore ovarico. Aveva iniziato a documentare la sua malattia sui social e i numerosi seguaci le davano forza e supporto. Poi è arrivata la triste notizia. Ha perso la sua battaglia.

Odalis Santos Mena è un’altra influencer morta qualche giorno fa, dopo essersi sottoposta ad un trattamento per la riduzione del sudore ascellare. Secondo le notizie riportate, sembrerebbe che abbia assunto sostanze prima del trattamento, senza riferirlo alla clinica. Il suo cuore ha cessato di battere dopo l’anestesia.

Infine, Sofia Cheung, 32 anni, morta in maniera molto simile a Xiao Qiumei. Era molto famosa sui social per le sue foto con panorami meravigliosi, ma proprio mentre si trovava sul bordo di una cascata di un parco naturale, pronta per un selfie, è scivolata nel vuoto, davanti agli occhi dei suoi amici.