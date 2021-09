Un storia che vi commuoverà: un cane gravemente malato rifiuta di essere aiutato se prima non viene salvata anche la sua migliore amica. La vita per strada non è affatto facile: lo sanno bene questi due cani che vagavano per le strade della Romania.

Il nome del cane in questione è Elsa: è una cucciolona, ma ha una grave dermatite con alopecia, cute secca e arrossata che le procuravano ogni giorno un fastidio notevole. Era chiaro che Elsa avesse un urgente bisogno di aiuto. Per questo motivo il gruppo Ray Animal Rescue, dopo aver ricevuto una segnalazione telefonica, ha deciso di provare a prenderla per poterla curare.

I soccorritori sono così arrivati nel posto dove era stata segnalata la presenza di Elsa e, fortunatamente, l’hanno trovata. Nonostante l’evidente stato di sofferenza in cui versava a causa dei suoi problemi dermatologici, Elsa era dolce e giocherellona, fiduciosa nei confronti nelle persone.

Tuttavia nel momento in cui i soccorritori hanno provato a prenderla, ecco che Elsa, inspiegabilmente, si è rifiutata di accompagnarli. La cosa ha destato stupore nei suoi soccorritori: Elsa era stata così dolce e fiduciosa fino a quel momento, perché ora non voleva seguirli?

Ben preso i volontari hanno capito perché Elsa fosse così riluttante ad andare con loro: pur essendo un cane senzatetto, Elsa aveva una famiglia. Infatti Elsa viveva con un cane Maltese, anche lui randagio: i due vivevano insieme, condividendo la loro lotta per la sopravvivenza.

La storia commovente del cane gravemente malato

Il messaggio di Elsa era chiaro: se gli umani volevano aiutarla, lei era ben disposta a farsi soccorrere. Ma avrebbero dovuto portare via con lei anche il Maltese: senza il suo amico Elsa non si sarebbe mossa da lì.

Così i volontari hanno messo in sicurezza sia Elsa che il suo amico. Dopo averla fatta visitare dal veterinario, Elsa ha iniziato una cura antibiotica: dopo pochi giorni, la pelle ha cominciato a guarire ed Elsa è riuscita a trovare anche una famiglia che la adottasse. Grazie al suo buon cuore, sia lei che il suo amico hanno potuto cominciare una nuova vita.

