Dal Sud America, dalla città di Angostura, che si trova in Messico, ci arrivano degli scatti davvero molto teneri e dolci, di un cane randagio che riceve un rosario. Qualcuno lo ha messo al suo collo affinché Dio lo protegga da ogni male. Perché questa persona dal cuore d’oro sa quanto sia difficile vivere in strada.

Il cucciolo che vive in strada viveva vicino a una fabbrica che si occupa proprio della produzione di rosari. Un giorno un gruppo di dipendenti dell’azienda, conoscendo molto bene la sua situazione, ha pensato bene di regalare un oggetto sacro al dolce cagnolino, per proteggerlo da ogni male.

Ovviamente non appena le foto sono state diffuse in rete sui social network, tutti gli amati degli animali sono rimasti senza parole hanno avuto le lacrime agli occhi nel vedere quanta generosità era presente in un gesto davvero molto dolce e tenero.

Joceli Zatarian, residente nella città di Angostura, in Messico, venuto a conoscenza di questa storia ha deciso di condividere sui social networ la storia del cane randagio con il rosario al collo. Un gesto d’amore nei confronti di una creatura sola al mondo.

Purtroppo là fuori è pieno di animali abbandonati al loro destino, che tentano di sopravvivere in strada. Per fortuna però ci sono molti attivisti e volontari che si occupano di loro. E talvolta ci sono anche comuni persone che fanno di tutto per migliorare la loro vita.

Nelle foto si vede il cane che cammina e riceve affetto da persona che forse non si possono prendere cura di lui a casa, ma che lo fanno sul posto di lavoro. Dandogli un po’ di sollievo dalla vita di randagio.

Il cucciolo sembra portare in giro con orgoglio quel rosario, non trovi?