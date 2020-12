Un cucciolo di Husky vuole riposare e il gatto lo disturba (VIDEO)

In questo dolce e tenero video si vede come un cucciolo di Husky vuole riposare mentre il suo fratello gatto lo disturba costantemente

In questo dolcissimo e tenero filmato si vede come un cucciolo di Husky vuole riposare, ma il gatto lo disturba costantemente. Il cane non vuole minimamente alzarsi, ma il gatto insiste costantemente per giocare. Il cane vuole dormire, resta coricato a terra e si sposta, cercando di discostarsi dal gatto, il quale continua ad insistere.

Il gatto è abbastanza esuberante e ci resta anche un po’ male per il fatto che il cane non lo calcola. Ad un certo punto il gatto tocca con più veemenza il cane, che alla fine si arrabbia; fa inoltre capire al gatto che non è proprio il caso di insistere. Questo video è la conferma di come i cani siano dotati di grandissima pazienza e di profondo amore, quando si tratta soprattutto di essere svegliati, anche dai gatti.

Il video comincia con il cane che dorme per terra e che viene disturbato costantemente; il cucciolo di Husky vuole riposare, ma non ci riesce a causa del suo amico gatto, che lo disturba costantemente. Il cane ad un certo punto inizia perfino ad indisporsi e ha una reazione che fa preoccupare perfino il gatto. Il cane vuole dormire necessariamente e non vuole giocare; purtroppo l’insistenza del gatto si rivela vana e il gatto indispettito se ne va. Per il gatto non bastava che il cane si spostasse o si mettesse di lato, proprio per evitare il contatto con il peloso.

L’autore del video e proprietario del cane, fortunatamente ha deciso di condividere con il mondo del web questo splendido momento. Sicuramente questo cagnolone dolce si prenderà la sua vendetta e il fratello gatto, alla prima occasione utile; questa famiglia è davvero molto fortunata ad avere la compagnia di questo peloso. Fare convivere specie diverse all’interno dello stesso nucleo famigliare può non essere facile, ma non impossibile.

