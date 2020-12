Un cucciolo di Labrador mangia un hamburger per la prima volta (VIDEO)

In questo divertente e succulento filmato si vede come un cucciolo di Labrador mangia un hamburger di una nota catena americana, per la prima volta; il cagnolone è davvero felice e non vede l’ora di addentare il suo panino. Fortunatamente il padrone ha deciso di non esagerare e ha comprato per il peloso il panino più piccolo, quello che generalmente si compra ai bambini.

Il video infatti comincia in macchina mentre il padrone compra l’hamburger nel mcdrive; il peloso quindi è attratto fortemente dall’odore e non riesce più a trattenere l’emozione, quando arrivano nel posto scelto per mangiarlo. Il padrone ha quindi tirato fuori il pacchetto, innescando una reazione dolcissima e di tenerezza pura. Si rimane anche un po’ male nel vedere come il cucciolo desideri il panino, ma fortunatamente il padrone lo accontenta immediatamente.

Il cucciolo di Labrador mangia un hamburger buonissimo ed è particolarmente felice per questo; non contento però cerca anche di convincere il padrone a concedergli le patatine e anche stavolta il padrone cede. Sicuramente questo cibo non è adatto ai cani, ma un singolo episodio non comporta alcun pericolo per il peloso; quello che è necessario è che il padrone non conceda più questo tipo di alimenti, per evitare che il cane possa stare male. Al cucciolo però non si può mentire perché sembra conoscere molto bene la scatola e per questo risulta visibilmente emozionato. Questi alimenti non sono consigliati per la dieta del peloso, perché contengono sostanze che il cane può non tollerare.

Decidere di vivere la propria vita con un peloso è una scelta in grado di dare parecchie gioie e parecchie emozioni; esistono però tanti cibi che fanno bene ai cani e che sono preferibili ad alimenti come questi. Per fare in modo che il peloso stia bene è necessario che mangi in modo adeguato.

