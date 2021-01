Un cucciolo ha quasi perso la vita dopo un incontro sfortunato con un serpente velenoso: il racconto dei proprietari

Povero cucciolo, morso per ben 5 volte dal serpente a sonagli

Questo povero cucciolo è sopravvissuto non a un solo morso, ma ben a cinque morsi di un serpente a sonagli. L’animale selvatico si è avvinghiato al cane che non è riuscito a liberarsi subito dalla sua morsa che poteva essere letale. Il serpente lo ha morso più volte prima di lasciarlo finalmente in pace e libero di tornare dal suo proprietario.

Fonte Pixabay

Questo cucciolo ha quasi perso la vita per colpa di un serpente a sonagli. Toad stava giocando vicino a casa sua a Kuna, nell’Idaho, negli Stati Uniti d’America, quando all’improvviso si è ritrovato faccia a faccia con un serpente che non ha avuto pietà nei suoi confronti.

Il proprietario del cucciolo, Friz Brownell, ha raccontato che quando si è avvicinato all’animale che si lamentava ha visto un serpente volare via nell’aria. Preoccupato ha preso in braccio il cucciolo e ha visto che c’erano intorno al Pointer tedesco altri serpenti a terra.

Il proprietario ha prontamente portato il suo pointer tedesco a pelo corto dal veterinario. Il veleno era già entrato in circolo e il canesanguinava dalle labbra e dalle gengive. Non aveva proprio un bell’aspetto.

Il medico ha informato il proprietario che il suo cane aveva morsi su entrambi i lati del viso, prima di applicare una dose di anti veleno. Bisognava però aspettare prima di capire se il cucciolo si sarebbe ripreso bene da quel brutto incidente.

La guarigione dai morsi del serpente a sonagli

Il cane per fortuna ha reagito bene all’antidoto contro il veleno del serpente a sonagli. Che poteva però essergli fatale. Ma il veterinario è riuscito a salvare Toad.

Fonte YouTube Curiosone

Toad adesso dovrà riprendersi a casa, coccolato dalla sua famiglia. Che però ha voluto raccontare la sua storia per mettere in guardia altri proprietari da questi e altri pericoli.