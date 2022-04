Un gatto randagio entra nel negozio, decide di abitarci e si occupa di una calcolatrice

Quando i mici si mettono in testa una cosa, non c’è niente che li possa fermare: la devono ottenere, costi quel che costi. Come il gatto randagio che entra nel negozio e decide di abitarci, che quella sarà la sua casa. Poi si appropria di fatto di una calcolatrice sulla scrivania. E tutti lo eleggono contabile dello store.

Fonte foto da Facebook di Renata Matta

Charles Júnior è un gatto che vive a Belo Horizonte, città del Brasile, capitale dello Stato del Minas Gerais. Era un randagio, un micio di strada, senza una casa e senza una famiglia, che vagaza tra i marciapiedi in cerca di un riscatto in questa vita. E in cerca di un luogo da chiamare casa, quando si è imbattuto in un negozio.

Il gatto ha deciso che quella sarebbe stata la sua casa. Così è semplicemente entrato e ha fatto capire a tutti che non se ne sarebbe più andato per nessuna ragione al mondo. Poi ha visto una calcolatrice su una scrivania. E ha deciso che sarebbe diventato il contabile del negozio.

Charles Júnior ha fatto innamorare di sé tutti quanti all’interno del negozio, come ha raccontato Renata Matta, sorella del proprietario dello store, in un post, con tanto di foto a corredo, che ha deciso di pubblicare su un gruppo di Facebook.

Odia essere cacciato dalla sua calcolatrice, è sua.

Queste le parole che la donna ha usato per raccontare un po’ di Charles Júnior, un gatto che sa bene quello che vuole. E sa anche bene come ottenerlo. Resistergli è impossibile.

Fonte foto da Facebook di Renata Matta

Il gatto randagio entra nel negozio e non solo trova una casa, ma anche un lavoro

In pratica è il gatto che ha adottato il negozio e tutti i suoi occupanti e non il contrario. Perché il micio aveva bisogno di una casa per sempre e qui ha trovato la sua dimensione.

Fonte foto da Facebook di Renata Matta

Il post su Facebook è stato un successo, con più di 1.700 reazioni e 270 commenti.