Questa è una bellissima di una famiglia con 7 cani che riesce a gestire perfettamente il momento del pisolino notturno. A ogni cucciolo, infatti, corrisponde un letto e quando è ora e vengono chiamati, i cagnoloni vanno sempre nel posto giusto.

Dani Viverito da quando era bambina ha sempre amato i cani. E ogni volta che trovava un randagio o un cucciolo ferito lo portava a casa.

Oggi è sposata. E vive con suo marito. Ma non solo soli. Hanno anche sette cani che sono stati salvati dalla strada.

Siamo diventati gradualmente soccorritori; se c’era un cane bisognoso, lo abbiamo accolto e abbiamo cercato di dargli la migliore vita possibile. Stiamo insieme da 18 anni e mezzo e abbiamo avuto altrettanti salvataggi.

Vivere con così tanti cani non è di sicuro facile. Ma è tutta una questione di organizzazione. La famiglia ha un programma rigido e fisso per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione.

I cani vanno d’accordo per la maggior parte del tempo. Giocano, mangiano, fanno passeggiate e dormono. Ed è questa la parte più organizzata di tutta la giornata.

Quando arriva l’ora del pisolino, ogni cane sa esattamente dove andare. Perché ognuno ha la propria camera da letto. I genitori umani hanno pensato a tutto per rendere confortevole il momento della nanna.

Fonte YouTube Bingopaw

Al momento in cui la mamma umana chiama l’ora dei biscotti, tutti corrono nelle stanze assegnate: Jax, Sasha e Annabelle sono in una stanza e Muppet è nell’altra con Harlin. E poi ci sono Tyler e Tucker, ovviamente.

Ognuno ha il suo lettino: sono lettini per bambini, con lenzuola e copertine adatte a scaldare i cuccioli ogni notte. E i cani adorano questa sistemazione. Anche noi la adoriamo.