Una storia straziante raccontata da un uomo di nome Igor Mozhayev davanti alle telecamere della Cnn. Un missile russo ha colpito e distrutto la sua casa, portandogli via le persone più importanti della sua vita.

La vicenda è accaduta a Markhalivka, una piccola città situata vicino a Kiev.

Igor Mozhayev ha perso sua moglie, sua figlia e anche la sorella e i suoi nipotini. Si è ritrovato a guardare le macerie della sua casa, da solo e straziato da dolore. Ma in quel momento, in cui tutto sembrava confuso e surreale, ha trovato il conforto nell’unico superstite della famiglia, il suo amato gatto.

C’è stata una grossa esplosione e tutti siamo rimasti intrappolati sotto le macerie. Mia figlia di 12 anni è morta sulla sua sedia a rotelle. Io e mio nipote siamo stati estratti da sotto le macerie. Non ho pensieri ora. Che pensieri potrei avere? È tutto terribile, terribile. Io voglio solo la pace per l’Ucraina. Spero che Dio faccia finire tutto questo il più presto possibile. Domani seppellirò i miei parenti. Questo è tutto, non so che cosa capiterà dopo.