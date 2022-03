La gatta Venus è arrivata in una clinica veterinaria durante il travaglio. Purtroppo i suoi gattini non sono sopravvissuti. Quella situazione è risultata piuttosto stressante per la mamma, che sembrava aver perso ogni motivo per continuare a vivere.

Il destino però è intervenuto in suo aiuto, con un dono che nessuno nella clinica si sarebbe mai aspettato. Dopo poche ore, un volontario ha portato alla struttura medica una cucciolata di gattini senza mamma, trovati abbandonati in un parco.

Erano appena nati ed avevano bisogno della loro mamma, ma qualche persona crudele aveva deciso di strapparli a quel grande amore. Così, i veterinari hanno avuto una brillante idea. Venus aveva perso i suoi cuccioli e i gattini la loro mamma. Sembrava una combinazione perfetta, bisognava soltanto sperare che funzionasse.

Con molta cautela, i medici hanno avvicinato i gattini alla gatta, per vedere la sua reazione. Venus li ha accettati senza esitare ed ha iniziato a nutrirli con il suo latte e a lavarli proprio come se fossero i suoi bambini. Tutti i presenti si sono commossi davanti alla dolcissima scena.

Mamma e gattini sono stati in seguito trasferiti al rifugio Best Friends Felines. Una volontaria di nome Sarah si è offerta di portarli a casa con se, così da poterli controllare 24 h su 24.

Lei è una dolce metà (come il suo nasino a cuoricino) ed è molto premurosa. Sta facendo un ottimo lavoro con questi gattini.

Oggi sono cresciuti e godono tutti di ottima salute! Anche Venus ha ripreso peso e si gode l’amore e il calore della sua nuova e meravigliosa famiglia.

Venus vuole sempre coccolarli. Si assicura che stiano bene, che siano puliti e nutriti e poi si rannicchia sul mio divano. Una mamma che è rimasta vicino ai suoi cuccioli quando hanno scoperto come usare le loro zampe, nutrirsi e lottare tra loro. Probabilmente è felicissima di vederli passare da gattini bisognosi a gatti giocosi e pieni di energia che si godono la vita al massimo.

Al momento, uno dei gattini è stato preadottato. I suoi fratelli e Venus, invece, aspettano pazientemente che una famiglia arrivi anche per loro.