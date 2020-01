Un ringraziamento speciale per il postino "Gli hanno dato un biglietto, insieme ai biscotti che il cane non è riuscito a finire, prima di spegnersi per sempre. Lui aveva bisogno di sapere quello che aveva fatto"

La vicenda è stata raccontata da un utente di Twitter @amorningsting, che ha voluto raccontare l'esperienza che suo padre Fernardo, un postino, ha vissuto recentemente. È cosa nota, che un postino e un cane sono "nemici". Il primo arriva per consegnare la posta alla famiglia, il secondo comincia ad abbaiare finché non se ne va. Fernando però, è diverso, lui ama gli animali ed ha sempre con sé un sacchetto di biscotti a forma di osso, da lasciare a tutti i cagnolini del quartiere dove consegna la posta. Gli amici a quattro zampe, ogni giorno, aspettano impazienti il suo arrivo. La figlia del postino, su Twitter, ha pubblicato uno screenshot che le ha inviato suo padre, che è diventato virale nel giro di poco tempo. La ragazza ha fotografato la conversazione con l'uomo, nella quale lui le dava una spiacevole notizia: "uno dei miei amici è morto ieri…… Gretchen era un enorme pastore tedesco, ma era un orsacchiotto". In allegato, c'era la foto di un biglietto che la famiglia del cane morto, gli aveva consegnato quando si è fermato a casa loro per lasciare la posta. "Gretchen è morto ieri. Mi ha chiesto di chiederti se condivideresti le tue prelibatezze che non ha potuto mangiare, con gli altri cani che incontrerai sulla tua rotta. Gli è sempre piaciuto vederti arrivare alla porta ed era sempre felice di mangiare il tuo spuntino. Grazie la famiglia Cimino". Insieme alla nota, c'era il sacchetto che il giorno precedente, il cane non era riuscito a mangiare. Dopo il tweet della ragazza, la storia di questo cane è diventata virale, tanto che il suo proprietario ha pubblicato un video di Gretchen, mentre aspetta Fernando alla porta di casa. Potete vederlo di seguito: Se tutti i postini fossero come Fernando, sarebbe un piacere ricevere la posta! Vogliamo ringraziare questo grande uomo e chiedergli di non cambiare mai.