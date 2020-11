Jabba the Toad, il rospo che vive in una scarpa

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un rospo che un giorno ha deciso di prendere casa, soprattutto in estate, all’interno di una scarpa. E da allora ritorna sempre, puntuale e atteso dalla donna che ne ha raccontato la sua storia. Siete pronti a conoscere Jabba the Toad.

Sita Hood ha deciso di raccontare a tutti una storia davvero particolare. Che ha per protagonista un rospo, che non è diventato un principe. Ma che ora è un suo ospite speciale.

Sita Hood ha raccontato che una sera dell’anno scorso un ospite inaspettato è arrivato sul portico della sua casa. Era un rospo e si sentiva a casa sua. Praticamente ha preso la residenza in una scarpa che era fuori.

Il rospo ha gradito tanto l’ospitalità della ragazza, tanto da decidere di tornare lì ogni sera dopo il tramonto. Prima si mangiava tutti gli insetti che trovava e poi andava a riposarsi nella sua stanzetta-scarpetta.

Sita Hood ha persino deciso di dare un nome a quell’animale, battezzandolo Jabba the Toad. La sera gli lasciava anche accesa la luce per attirare gli insetti che sarebbero stati la sua cena.

Quando Jabba non aveva fame, o aveva solo bisogno di riposarsi, tornava sempre al suo posto preferito. La donna non ha più usato le scarpe, ma poco importa. Ormai le aveva donate a quell’ospite insolito. Si vede che all’interno si sentiva protetto. L’inverno lo trascorre nel bosco, mentre in primavera torna sempre.

Fonte Pixabay

Jabba the Toad ora è una vera e propria star

La ragazza ha iniziato allora a condividere la storia di Jabba sui social, dove è diventato una vera e propria star. E tutti fanno i complimenti a lei per aver permesso all’animale di trovare un posto sicuro dove riposarsi.

Fonte YouTube Timm Martin

Non sarà un principe, ma è un amico fedele che torna sempre. Meglio così, no?