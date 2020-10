Meghan Markle e il Principe Harry presentano il nuovo sito Archewell

Novità in arrivo per il sito di beneficenza Archewell, ad opera di Meghan Markle ed Harry

Novità in vista da Meghan Markle e dal Principe Harry! La coppia ha finalmente lanciato il sito dell’organizzazione di beneficenza Archewell, che potrete trovare facilmente on line semplicemente digitando questa parola (Archewell per l’appunto).

Lo stile del sito è incredibilmente minimal, ma ci auguriamo che i progetti proposti dalla coppia siano straordinari!

Dopo tanti mesi di attesa, i fan del Duca e della Duchessa del Sussex potranno infatti scoprire finalmente cosa hanno in serbo per noi i due giovani ex Royal!

Video Credit E! News

Sappiamo già che il nuovo progetto si prefigge il difficile e ammirevole scopo di migliorare il nostro mondo, creando una sorta di rete di solidarietà che dovrebbe toccare ogni angolo del Pianeta. Del resto, lo stesso nome, Archewell, fa già capire che c’è in ballo qualcosa di grande.

Come potete leggere nella Home Page del sito, Meghan ed Harry hanno voluto spiegare ai loro fan l’esatto significato di questa strana parola, che ricorda molto il nome del loro bambino, il piccolo Archie.

Cosa significa Archewell? Lo spiega Meghan Markle

Attraverso il nuovo sito, Meghan Markle e il marito spiegano che “Arche” è una parola di derivazione greca che significa “fonte di azione“. Per quanto riguarda “Well“, come si legge nel sito, con questa parola si indica invece una “fonte abbondante di approvvigionamento; un posto dove andiamo a scavare in profondità”.

Come abbiamo visto, appare chiaro che la missione di questo ente di beneficenza è quello di migliorare il nostro mondo, gettando le basi per la nascita di “comunità più compassionevoli“. Lo stesso proposito pare abbia spinto la coppia a firmare un contratto economicamente molto vantaggioso con Netflix, che li vedrà impegnati nella realizzazione di documentari e progetti volti a migliorare il nostro mondo (oltre che a guadagnare qualche soldo naturalmente)!

Ma torniamo al sito dell’organizzazione benefica. Inserendo la vostra email potrete essere aggiornati di tutte le nuove iniziative e di tutti i progetti che la coppia intende portare avanti. Non ci rimane quindi che attendere ulteriori novità direttamente dal sito Archewell. Io sono davvero molto curiosa di scoprire cosa hanno in serbo i Sussex per noi, e voi?

Foto da Instagram