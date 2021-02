Un uomo di 92 anni riceve l’ultima visita dal suo amato cucciolo prima di morire: una storia commovente

Il cane dal proprietario in punto di morte, il regalo più bello che potessero fare a quest’uomo di 92 anni prima di chiudere per sempre gli occhi. Il signore, affetto da Covid-19, non aveva molte speranze. Ma prima di andarsene ha espresso un ultimo desiderio: rivedere il suo miglior amico peloso. Richiesta fortunatamente concessa dall’ospedale in cui era ricoverato.

Fonte Pixabay

Leggiamo sempre tante storie di cani che fanno miracoli con i loro proprietari malati. O di cuccioli che pazientemente attendono i loro migliori amici umani fuori dalle strutture dove sono ricoverati, in attesa di poterli rivedere anche solo per una volta. Storie che stringono il cuore e fanno commuovere.

Anche la storia che vi raccontiamo oggi vi farà piangere. Un uomo di 92 anni si trovava ricoverato presso l’ospedale Sao Jose di Criciúma, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Purtroppo era malato di Coronavirus.

Frederico Lucas Minatto stava molto male. Dopo novee giorni di costante monitoraggio da parte di medici e infermieri, ha chiesto di poter rivedere il suo miglior amico umano, senza il quale si sentiva perduto.

I medici hanno raccontato che l’uomo spesso chiedeva di Babs, un cane con cui il 92enne aveva condiviso la vita e la vita quotidiana per più di 10 anni. Grazie all’intervento di Fernanda Minatto, una delle figlie del signor Frederico, la struttura ospedaliera ha potuto organizzare la visita.

Uma dose de esperança para começar a semanaInternado há nove dias no HSJosé para o tratamento da Covid-19, seu… Posted by Hospital São José on Monday, January 25, 2021

Cane dal proprietario in punto di morte: una foto che sta facendo il giro del web

Lo scatto dell’incontro tra Babs e il suo papà adottivo hanno fatto il giro del mondo. La felicità e la gioia di poter di nuovo stare insieme sono palpabili. E dopo la sua visita effettivamente Frederico è migliorato leggermente.

Ma l’infezione da Covid-19 non gli ha dato scampo. E quella visita di Babs, di fatto, è stato il loro ultimo saluto. L’uomo 92enne è morto pochi giorni dopo.