Nota conduttrice televisiva positiva al Covid-19

La nota conduttrice televisiva Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid-19. La regina del programma firmato Rai 1, Da noi…a ruota libera, ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. Niente paura, tuttavia, per i fan del programma. Infatti, la nota conduttrice rassicura i telespettatori sul fatto che la trasmissione andrà comunque in onda indipendentemente dalle sue condizioni di salute.

La conduttrice di Da noi…a ruota libera Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid-19. A dare l’annuncio lei stessa sulla sua pagina Instagram. Queste sono state le parole della nota conduttrice:

Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress.

Dunque Francesca Fialdini sta vivendo questa situazione con molta serenità. Inoltre, rassicura i telespettatori che il programma della domenica che va in onda dopo Domenica In ci sarà, indipendentemente dalle condizioni di salute della conduttrice.

Francesca Fialdini è la conduttrice del programma della domenica firmato Rai 1 Da noi…a ruota libera. Il programma, in questa seconda stagione, convince i telespettatori e sta ottenendo ottimi risultati.

Tuttavia, si è ipotizzata la sostituzione di Mara Venier a Domenica In con la giovane conduttrice, qualora la padrona di casa decidesse di lasciare la conduzione del programma. Comunque, nulla di certo. La stessa Francesca Fialdini ci va con i piedi di piombo e alle varie domande riguardo la questione risponde:

Io penso che Domenica In sia Mara Venier, si è creata una fortissima identità, una simbiosi tra lei e il titolo. Io amavo la Domenica In di Corrado, di Baudo, ma ci portano indietro nel tempo, mentre lei ha creato una formula fortemente identitaria che è quella vincente. In definitiva, nessun altro potrebbe condurre Domenica In al posto suo e, secondo me, chiunque si troverà ad occupare quello spazio dovrà portare un altro progetto.