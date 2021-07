Kola Kariola trova un cane in fin di vita sul ciglio della strada e lo porta a casa sua per curarlo e salvarlo

Oggi vogliamo parlarvi di un uomo straordinario di nome Kola Kariola. Un uomo che, dal suo grande amore per gli animali, ha avuto l’idea di aprire un’associazione completamente senza scopo di lucro che salva decine e decine di cani e gatti da una vita sofferente di strada. Il cane protagonista di questo racconto, ad esempio, se non fosse intervenuto questo meraviglioso uomo, sarebbe morto nel giro di pochissimi giorni.

Il fenomeno dell’abbandono di animali domestici, che siano essi cani, gatti o di altro tipo, è purtroppo sempre più diffuso. Il mondo è ancora troppo pieno di persone che hanno evidentemente una pietra al posto del cuore. Essi si liberano degli amici a quattro zampe non curandosi minimamente del loro destino e della loro salute.

Eppure le soluzioni alternative a queste meschinità esistono. Basterebbe contattare delle associazioni specializzate che sono pronte ad accogliere i cagnolini in ogni momento. Garantirebbero loro cibo, acqua, un posto caldo in cui dormire e in cui essere al sicuro.

Ciononostante, alcuni proprietari di cagnolini, stufi di prendersi cura dei loro fedeli amici, li gettano in strada come se fossero spazzatura e proseguono il loro cammino senza il minimo segno di rimorso.

Kola Kariola: un uomo al servizio dei cuccioli sfortunati

Per tentare di contrastare questo fenomeno, al mondo ci sono anche tante persone gentili che fanno di tutto per aiutare i cagnolini senza tetto. Uno di loro è Kola Kariola, un uomo della Romania che dedica la sua vita al salvataggio degli animali.

Uno dei suoi ultimi interventi ha riguardato il salvataggio di un povero cucciolo in fin di vita, trovato sul bordo di una strada in Romania.

Kola ha ricevuto una chiamata che lo avvisava di quella povera creatura e come sempre si è precipitato a vedere. Quando lo ha visto, l’uomo a stento ha trattenuto le lacrime. Poteva contare tutte le ossa del suo corpicino. Stava letteralmente morendo di fame.

Grazie alle sue cure e alla sua tempestività, oggi quel cucciolo si sta riprendendo. Ma se Kola fosse arrivato qualche giorno più tardi, molto probabilmente non avrebbe potuto fare più nulla per lui.

Purtroppo ci sono migliaia di cani che soffrono esattamente come quello protagonista di questa vicenda. Siamo grati alle persone come Kola che fanno di tutto pur di salvarne il più possibile.

