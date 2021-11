Questa è la storia di una coppia di canoisti che, mentre stava praticando il suo sport preferito, si è imbattuta in una strana scatola, una cosa che non si sarebbe mai aspettata di trovare in quel luogo. Ovviamente non si sono voltati dall’altra parte, ma si sono fermati per controllare, perché era troppo strana la sua presenza lì. E hanno fatto bene a prendere questa decisione e presto scoprirai il perché.

Fonte foto da video Facebook di The Dodo

La coppia ha detto che si trovava a fare canoa nell’altopiano di Ozark, che si trova negli Stati Uniti centrali. All’improvviso hanno visto sulla riva del fiume una strana scatola abbandonata in un luogo davvero insolito. E hanno deciso di andare a dare un’occhiata.

Quando si sono avvicinati, hanno notato che nella scatola c’era dell’acqua e dentro l’acqua qualcosa che si muoveva. Ma non riuscivano a capire cosa fosse. Solo dopo qualche attimo si sono resi conto di cosa conteneva quella strana scatola abbandonata lì.

Quando la strana creatura ha tirato fuori la testa dall’acqua, si sono resi conto di trovarsi di fronte a una tartaruga. Probabilmente era entrata nella scatola quando l’acqua era più alta, ma questa era evaporata e lei non riusciva più a venire fuori.

Era in difficoltà, era in pericolo, non aveva modo di scappare e necessitava del loro aiuto per potersi salvare. Hanno deciso di non usare le mani per aiutarla e così hanno iniziato a muoverla e spostarla con un remo, prima di avere l’idea migliore per salvarla.

Fonte foto da video Facebook di The Dodo

Cosa fa la coppia di canoisti per salvare la tartaruga?

La coppia ha scoperto che in realtà le tartarughe erano due. Così delicatamente e con qualche difficoltà hanno preso la prima e l’hanno portata fuori.

Poi, sempre con estrema delicatezza, hanno preso l’altra tartaruga e l’hanno portata fuori, per permetterle di sopravvivere insieme alla sua amica. Le hanno messe una accanto all’altra vicine alla riva, cercando poi ancora nella scatola e scoprendo una terza tartaruga.