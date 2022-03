La storia di questo cane anziano, è stata diffusa sul web da un’associazione chiamata Land Of Dogs.

Dopo una vita fatta solo di dolore e sofferenze, il povero animale ha avuto la seconda possibilità di vita che tanto aspettava.

Quando ha visto quegli estranei avvicinarsi a lui, non si è nemmeno mostrato intimorito. Sapeva che non volevano fargli del male ed erano la sua unica speranza di avere una vita migliore.

I volontari sono rimasti colpiti dal suo comportamento, era come se volesse dire loro: ‘Vi prego portatemi via da qui, siete la mia unica speranza’.

I ragazzi lo hanno rassicurato e lo hanno subito portato al rifugio, per una visita di controllo e per garantirgli tutte le cure di cui aveva bisogno.

Hanno anche pubblicato diversi appelli per la sua adozione, ma nessuno si è fatto avanti per regalargli una possibilità di essere finalmente felice. Purtroppo per un cane anziano, trovare una casa, non è semplice.

Gli adottanti, quando vanno nei canili, cercano un cucciolo o un cane che possa rimanere con loro per anni. Non di certo un animale anziano a cui non resta molto da vivere.

E così, il cucciolone si è ritrovato chiuso nel box del rifugio e giorno dopo giorno, ha perso la speranza di ricevere l’amore di una famiglia vera.

Vedere i suoi occhi ogni giorno, è stato straziante. Ma noi non abbiamo perso la speranza. Ci siamo rivolti al mondo social e abbiamo raccontato la sua commovente storia.

I social network hanno cambiato il mondo e spesso sottovalutiamo quanto grande sia la loro forza. Grazie all’appello dei volontari, una donna dal cuore gentile, non è riuscita a guardare le foto strazianti del cane anziano. Non poteva permettere che la sua sofferenza continuasse fino al suo ultimo giorno di vita. Così si è recata al rifugio per conoscerlo.

Il loro è stato un amore a prima vista. Oggi quel vecchio cane sorride ed è felice. La sua nuova mamma umana lo ama e lui ama lei.

Non solo, la donna ha deciso di pubblicare un video per sensibilizzare le persone verso l’adozione dei cani anziani e per mostrare loro quanto amore siano in grado di dare.