C’è un importante new entry in casa dell’ex campione Daniele De Rossi e della sua compagna Sarah Felberbaum. La piccola Arya, una fantastica cucciola di labrador, da poche settimane è entrata a far parte della loro famiglia e niente avrebbe potuto rendere loro più felici. Le foto sui profili Instagram di Daniele e Sarah sono un vero spettacolo.

Credit: sarahfelberbaum – Instagram

Gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che statici e noiosi per Daniele De Rossi. Mesi fa, l’ex centrocampista della Roma e della nazionale italiana campione del mondo del 2006, ha dovuto affrontare una dura lotta con il Covid-19.

Il campione si era contagiato ed aveva avuto sintomi abbastanza gravi. Condizione che lo aveva portato anche ad un ricovero presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e ho avuto un mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato e ho chiesto di fare un controllo. Sono allo Spallanzani, ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è. Era meglio se non ce l’avessi

La guarigione e la vittoria dell’europeo

Dopo settimane di paura ed ansia, le condizioni di Daniele De Rossi sono finalmente migliorate e l’ex campione è potuto finalmente tornare a casa. Ad attenderlo, c’erano la sua compagna Sarah Felberbaum, la sua primo genita Gaia, nata da un suo precedente matrimonio, e i piccoli Olivia e Noah.

Dopo essersi ripreso del tutto, Daniele De Rossi è entrato a far parte dello staff della nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini. Giusto in tempo per prendere parte alla spedizione per Euro 2020, il campionato europeo brillantemente vinto dai nostri azzurri.

La gioia per l’arrivo in casa di Arya

La famiglia già molto numerosa e unita di Daniele e Sarah, da qualche settimana ha accolto anche un nuovo membro. Scodinzola, ha un musetto fantastico e già è nel cuore di tutti.

Si chiama Arya ed è una meravigliosa cucciola di labrador. A presentarla pubblicamente a tutti i fan ci ha pensato per prima Sarah, che ha pubblicato una foto della cagnolina sul suo account Instagram.

Credit: sarahfelberbaum – Instagram

Un bel regalo in anticipo per De Rossi, che proprio in questi giorni ha festeggiato il suo 38esimo compleanno.