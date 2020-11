Questa è una storia bellissima, perché dimostra che tutti possono avere una seconda possibilità nella vita. L’uomo adotta un cane che era stato abbandonato, che era stato gettato via come un rifiuto, che nessuno voleva più. Anche se all’inizio le paure e i timori erano davvero molti. Ma è riuscito a superarli.

Fonte Pixabay

Boksoon è un cane molto dolce e molto affettuoso, che però è stato abbandonato. E nessuno sembrava volerlo adottare.

Il suo ex proprietario aveva deciso di sbarazzarsi della povera cagnolina. Per lungo tempo Boksoon ha vissuto in strada, da sola. Vagava da una parte all’altra senza nessuno che si potesse prendere cura di lei.

Fonte Pixabay

Poi un giorno qualcosa è cambiato all’improvviso. Nel suo vagare, Bookson si è avvicinata alla casa di un uomo che viveva lì con la moglie e la figlia. Da poco aveva perso il suo cane, provavano molto dolore e avevano deciso di non volere più avere altri animali.

L’uomo amava più di ogni altra cosa il suo cane, ma non voleva soffrire di nuovo e quindi avevano deciso di non adottare un nuovo pets. Poi però Bookson si è presentato alla sua porta. Deciso a far cambiare idea a quella famiglia.

Fonte Pixabay

Bookson, infatti, si è presentato alla sua porta ogni giorno, non arrendendosi di fronte ai rifiuti dell’uomo. Lui voleva vivere in quella famiglia. Anche se veniva sempre allontanata da quella casa. Secondo voi chi ha vinto alla fine?

Fonte Pixabay

Uomo adotta il cane alla fine e supera la sua paura di poter soffrire ancora

Dopo mesi, infatti, la famiglia ha iniziato ad affezionarsi a quel cane così socievole e pieno di amore. E l’uomo ha deciso che forse avrebbe potuto adottarla.

Fonte YouTube Amore Animale

Alla fine Bookson ha trovato una famiglia per sempre, aiutandolo il proprietario, la moglie e il figlio a superare il lutto.