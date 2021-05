Uomo corre avanti e indietro con un grosso cane disabile in braccio ma non è come sembra

Cosa non fa l'amore per i propri animali domestici

Spesso il modo migliore per essere felici è quello di donare un po’ di quella gioia anche a qualcun altro. E questo è quello che ha fatto questo papà umano molto devoto al suo cagnolone speciale di nome Canelo. L’utente Jooseline di TikTok ha da poco condiviso un video nel quale mostra come il cane disabile corre nella routine quotidiana di attività nonostante l’osteodistrofia ipertrofica.

Questa malattia rende difficile al cane correre e giocare in quanto gli permette una mobilità molto limitata. Canelo non può fare troppi sforzi perché poi prova dolore alle zampe e alle articolazioni. Tuttavia il padre di Jooseline, al posto di lasciare Canelo in disparte (come purtroppo molte persone avrebbero fatto al suo posto).

Ha trovato una singolare soluzione per rendere partecipe il cane delle attività quotidiane insieme agli altri amici a quattro zampe: l’uomo presta a Canelo le sue gambe in modo che il cagnone, stando in braccio, possa partecipare alla passeggiata di gruppo.

Jooseline ha scritto che il padre permette a Canelo di godersi la passeggiata quanto gli altri tre cagnoni. Ogni giorno il padre parte insieme a loro: tre cani gli corrono festanti intorno, mentre lui trasporta Canelo in braccio.

E Canelo è un cane di grossa taglia, non certo un Chihuahua, quindi per il suo umano non è proprio facilissimo portarlo a lungo in giro così.

Il video del cane disabile che corre emoziona tutti sul web

Ma queste difficoltà non hanno di certo fermato l’uomo: Canelo non è in grado di esprimere a parole cosa questo voglia dire per lui, ma si vede chiaramente dal video postato che il cane è felice e sorridente.

E tutto per merito del suo umano che ha scelto di portare felicità anche nel mondo di questo cagnone un po’ sfortunato. Perché a volte, per rendere felice un cane, basta solo dedicargli un po’ di più del nostro tempo.