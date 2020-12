Per aiutare il proprietario 81enne, cane abbaia per 7 ore

Questa è la storia di un uomo di 81 anni che un giorno si è trovato in difficoltà. Era da solo con il suo cucciolo, che ha fatto di tutto per attirare l’attenzione di qualcuno e aiutare il proprietario. Il cane abbaia per 7 ore fino a quando qualcuno non si accorge di loro e interviene per soccorrere l’anziano signore.

Fonte Twitter PoliciaLPA

È proprio vero che i cani sono i migliori amici dell’uomo. Come dimostra questo piccolo adorabile Yorkshire che è diventato un eroe per tutti. Ma soprattutto del suo proprietario di 81 anni, al quale ha letteralmente salvato la vita.

Il proprietario ha avuto un terribile incidente nella zona di El Fondillo, a Las Palmas de Gran Canaria, in Spagna. Un pomeriggio l’anziano signore era uscito a fare una passeggiata con Peluche, il cane da cui non si separava mai.

Fonte Pixabay

Per l’uomo camminare era difficile, per questo si concedeva brevi passeggiate con il cane. Quando sette ore dopo la famiglia non li ha visti tornare a casa, il figlio ha dato l’allarme avvisando in serata alle autorità locali.

La Polizia Locale di Las Palmas de Gran Canaria ha risposto immediatamente alla chiamata, andando alla ricerca della coppia nelle zone limitrofe. Una ricerca difficile, non fosse intervenuto Peluche ad aiutarli.

Los gemidos de 'Peluche'🐶, su perro, hicieron posible que localizáramos y rescatáramos a su dueño de 81 años tras permanecer 7 horas inmóvil en el barranco.#HistoriaFeliz



➡️NOTICIA: https://t.co/DjYSafJszR pic.twitter.com/IEoKYMzTz2 — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) February 4, 2019

Peluche salva il proprietario: il cane abbaia 7 ore per farsi sentire

I soccorritori sono riusciti a trovare l’uomo e il cane poco dopo la denuncia della famiglia. Peluche era rimasto accanto al proprietario ferito abbaiando con tutte le sue forze.

L’anziano era cosciente e ferito lievemente, ma non riusciva a uscire dal burrone in cui era caduto.

Fonte YouTube Naulo Facts

La precoce denuncia del figlio e la lealtà di Peluche che è sempre rimasto con lui e ha fatto abbastanza rumore per guidare i poliziotti ha permesso all’uomo di non passare l’intera notte del burrone, evitando conseguenze peggiori.

Sì, i cani sono i nostri migliori amici!