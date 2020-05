Uomo di 90 anni si sforza per portare il cane dal veterinario in bici Uomo di 90 anni prende tutte le sue forze per portare il cane in bici dal veterinario

Spesso parliamo della fedeltà dei nostri amici a quattrozampe che farebbero di tutto per farci stare bene. Ma non ci soffermiamo mai a parlare di quello che facciamo noi per loro. Un uomo di 90 anni ha preso il suo cane e lo ha portato dal veterinario in bici.

Don Juan è un uomo di 90 anni che vive a San Juan, Porto Rico. Lui non ci ha pensato su due volte e pur di portare il cane che stava male dal veterinario lo ha caricato su una bicicletta, nonostante lo sforzo davvero notevole per un uomo della sua età.

Ma poco importava se lui soffriva: il suo cucciolo aveva bisogno di cure e lui non poteva assolutamente tirarsi indietro.

Il suo amico a quattro zampe, infatti, ha 16 anni. Ed è un nonnino anche lui. Da tempo ha perso l’uso delle sue zampe e non può camminare. Così quando deve per forza uscire, come in questo caso per andare dal dottore a farsi visitare, Don Juan lo carica sulla sua bicicletta, nel cestino, per andare dal veterinario.

Il cane purtroppo soffre di grave artrite canina, una malattia che ha indebolito le sue ossa e non gli consente di camminare. Ma il proprietario fa di tutto per non far in modo che questa condizione possa limitarlo. E così quando devono uscire prendono insieme la loro bicicletta.

La storia di questo signore è diventata virale, dopo che il vicino di casa, Nelson Rodriguez Lopez, ha deciso di condividerla su Facebook, per raccontare la forza di questo signore e del suo cane. E chissà quante persone più giovani per la minima difficoltà, anche la più assurda, abbandonano i loro compagni di vita.

Don Juan ha raccontato al vicino che non è difficile trovare le forze per fare quello che fa per il suo cane. Perché quando si ama qualcuno si fa tutto il possibile per farlo stare bene.