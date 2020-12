Per proteggere il cane dal freddo, quando le temperature si sono abbassate troppo in strada, un uomo non ci ha pensato su due volte. Ha preso il suo cappotto e lo ha donato a quel povero animale, che tremava da quanto provava freddo mentre si trovava in mezzo a una strada. Ce ne fossero più di gesti di questo tipo da raccontare.

Fonte Pixabay

La storia ha per protagonista un uomo che non ha una casa. Un senzatetto che sa bene cosa voglia dire vivere per strada. Ed è per questo motivo che non ha esitato a togliersi la giacca per dare conforto al cane.

Per questo uomo senzatetto quella giacca era una delle poche cose che possedeva. E che lo tenevano al caldo. Ma l’ha data al suo cane, così che potesse scaldarsi un po’ anche lui.

Siamo a San Paolo, in Brasile, dove Gabriel Pego, un uomo d’affari, si è commosso di fronte a questa scena, scattando una foto e pubblicandola poi su Instagram. Prima di parlare con quel senzatetto.

L’uomo senza una casa si chiama Sebastião, ha 57 anni e vive a Santo Amaroa da sei anni. Per 25 anni è stato sposato, ma poi si è separato ed è caduto in depressione, cedendo al vizio dell’alcol.

Ha iniziato a vivere in strada. Ma non era da solo, perché con lui c’era un cane, un amico fedele che ha chiamato Negão, un cane di strada da cui non si è più separato.

Fonte Pixabay

Basta poco per proteggere un cane dal freddo

Una storia davvero molto commovente, che ha fatto il giro del social network. Perché dimostra che l’amore è tutto nella vita, anche quando nella vita non si ha niente.

Fonte YouTube Yellow Ciclista

Negao di fatto ha adottato l’uomo. Aveva avuto altri proprietari in strada, ma aveva subito maltrattamenti. Ma con il signor Sebastião ha trovato affetto e amore.