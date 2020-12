Uomo durante una lite con la compagna, getta la piccola Callie dal terzo piano: le sue condizioni di salute

Un evento drammatico è avvenuto a luglio. Un uomo durante una discussione con la compagna, ha gettato la piccola Callie, dal balcone al terzo piano. I vicini hanno allertato tempestivamente le forze dell’ordine, che una volta arrivate sul posto, hanno arrestato il ragazzo con l’accusa di maltrattamenti sugli animali.

CREDIT: FACEBOOK

La vicenda è avvenuta in un palazzo di Chicago. La lite tra i due era molto accesa, ma nessuno credeva che sarebbe potuto accadere un episodio simile.

All’improvviso, uno dei vicini si è reso conto di ciò che aveva fatto l’uomo ed ha deciso di allertare tempestivamente le forze dell’ordine. Gli agenti, nel sentire quelle parole, sono intervenuti in pochi minuti.

I due poliziotti, quando sono arrivati sotto l’abitazione, hanno trovato la piccola Callie, in condizioni critiche. Era sdraiata a terra, con gli occhi sofferenti, ma nonostante tutto era ancora molto dolce. A causa dei traumi subiti, non riusciva ad alzarsi.

CREDIT: FACEBOOK

Il responsabile di tale crudeltà è un uomo chiamato Melvin Coleman. Gli agenti, dopo l’arrivo dei volontari, sono saliti nell’abitazione ed hanno sottoposto ad un interrogatorio sia il ragazzo che la sua compagna.

Dal racconto della ragazza, è emerso che la cucciola aveva circa 10 mesi. Il suo fidanzato l’aveva minacciata altre volte di gettarla, ma lei non credeva che avrebbe mai potuto farlo. Ovviamente l’uomo è stato subito arrestato, con l’accusa di maltrattamenti sugli animali.

Le condizioni di salute della piccola Callie

CREDIT: TOMO NEWS US

I volontari dell’associazione del posto, hanno portato la piccola in fretta nel loro rifugio. Il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che doveva subire un delicato intervento e doveva essere sottoposta ad alcuni trattamenti. Purtroppo la spesa per tutte le sue cure era di circa 10 mila dollari.

I ragazzi per riuscire a recuperare il denaro necessario, hanno deciso di avviare una raccolta fondi sul web ed in molti si sono fatti avanti per aiutare la piccola a quattro zampe. Callie, nonostante la triste esperienza che aveva vissuto, era ancora molto buona e gentile.

CREDIT: FACEBOOK

Amava stare al centro dell’attenzione e soprattutto voleva ricevere amore ed affetto. Una ragazza appena è venuta a conoscenza della sua storia, è voluta andare a conoscerla. Tra loro è stato amore a prima ed infatti ha deciso di firmare subito i moduli per la sua adozione. Ora sono inseparabili e la cagnolina sta ricevendo tutto ciò di cui ha bisogno.