Larry Magnum è l’uomo protagonista della vicenda di oggi. Tutto è iniziato, quando ha deciso di prendersi un giorno libero al lavoro e di dirigersi verso un lago ghiacciato con il suo cane, per una rilassante giornata di pesca sul ghiaccio. Mentre Larry e il suo amico a quattro zampo stavano camminando, è però accaduto qualcosa di inaspettato.

Il ghiaccio si è improvvisamente rotto sotto i loro piedi. Poiché l’uomo si era agganciato ad una slitta, con delle cinghie e dei moschettoni, lui e il suo cane sono precipitati nelle acque gelide.

Fortunatamente, Larry è riuscito ad afferrare il suo amico peloso, un incrocio di Malamute e a metterlo sulle sue spalle. Mentre qualcuno, testimone della scena, ha chiamato i servizi di emergenza.

Nel giro di pochi minuti, il capo della polizia Michael Castro ha raggiunto l’uomo ed ha fatto del suo meglio per cercare di salvarlo e di salvare il suo cane.

Mentre un suo collega teneva la corda ben ferma, l’agente Castro ha liberato Larry dalla slitta ed è riuscito a portare in salvo prima il cane e poi l’uomo.

Dopo la pubblicazione, le immagini dell’eroico salvataggio hanno fatto il giro del mondo. Gli ufficiali di polizia hanno richiesto che le persone prendano questa vicenda come un avvertimento.

Il ghiaccio non è abbastanza spesso e non è sicuro. La vicenda di quest’uomo e il suo cane, si sarebbe potuta concludere in tragedia. Siamo lieti che non sia stato così e di essere riusciti a salvarli.