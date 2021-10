Jorge Jaime è un uomo di buon cuore che vive in Messico. Ogni giorno quando esce fuori in strada, sa che dovrà salvare ogni cane randagio che incontra sul suo cammino. Perché tutti meritano una seconda possibilità nella vita. L’uomo è stato morso da un cane randagio, ma nonostante questo lo ha aiutato e ha continuato giorno dopo giorno la sua mobile missione.

Fonte foto da Twitter di Jorge Jaime

Recentemente Jorge Jaime è stato protagonista di un soccorso davvero incredibile. Il cucciolo era particolarmente spaventato e non voleva farsi aiutare. Aveva paura di quella persona che però non voleva far altro che dargli una mano.

Il cane non ha colpe del morso che ha dato all’uomo che si stava avvicinando solo per dargli da mangiare. Chissà cosa aveva vissuto nella sua vita per non fidarsi di nessuno, nemmeno di una mano amica che lo stava per nutrire. Il cucciolo lo ha morso sull’avambraccio.

Il soccorritore messicano non si è arreso di fronte al morso del cane. Anche perché la sua missione di vita è quella di aiutare gli animali bisognosi e in difficoltà. E non si ferma di certo di fronte a un piccolo contrattempo pur di dare una mano.

Nonostante il dolore e la situazione sicuramente non facile, l’uomo ha reagito con il sorriso sulle labbra. Non era arrabbiato e non ha avuto reazioni improvvise per non spaventare ancora di più il cane, al quale ha continuato a rivolgere il suo amore e il suo affetto.

Fonte foto da Twitter di Jorge Jaime

Uomo morso da un cane porta a termine il salvataggio

Il cane, spiazzato da quella reazione, si è lasciato convincere a farsi aiutare. Finalmente qualcuno gli dimostrava che un po’ di amore era possibile nella sua vita.

Il soccorritore ha raccontato la storia su Twitter e i suoi post hanno fatto il giro del mondo.