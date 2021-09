La storia del salvataggio del cagnolino Caesar ci insegna che non bisogna mai perdere la speranza. Nemmeno quando un evento apparentemente devastante e drammatico sembra mettere fine a tutto e a tutti. La sua terribile avventura è iniziata lo scorso 29 agosto, quando l’uragano Ida ha stravolto la vita di migliaia di abitanti della Louisiana, negli USA.

Quando capitano tragedie come terremoti, inondazioni, uragani, migliaia di persone perdono la vita, la casa, i risparmi di un’intera esistenza. Le persone non sono le uniche a soffrire di questi disastri, però. Spesso si trovano coinvolti anche tanti cuccioli e animali in generale.

Lo scorso 29 agosto, la Louisiana è stata colpita dall’uragano Ida. Piogge torrenziali e venti a oltre 200 chilometri orari hanno devastato un territorio molto vasto, mettendo in crisi decine e decine di abitazioni e persone.

Il capitano della Louisiana Air National Guard, Ryan Mitchell, si era diretto nella zona con la sua squadra in cerca di sopravvissuti, quando si è imbattuto in un povero cagnolino sofferente e affamato. Quel pastore tedesco si era rifugiato su una zattera di fortuna e lottava per sopravvivere.

Senza pensarci troppo, il capitano si è avvicinato al cane e lo ha aiutato a farlo salire sulla sua barca. Il cucciolo non ha posto alcuna resistenza. Anzi, sembrava così felice che qualcuno fosse arrivato a salvarlo.

La nuova vita di Caesar

Per tutto il restante tempo della missione, il pastore tedesco non si è mai mosso dal fianco del capitano Mitchell. I due, già su quella barca, avevano iniziato a formare un legame particolare e indissolubile.

Tornati alla base, il cucciolo è stato sottoposto a delle attente analisi da parte del veterinario, che incredibilmente ha valutato le sue condizioni di salute ottime. Un vero miracolo, considerando ciò che aveva passato nei giorni precedenti.

Dopo una scansione del microchip, è risultato che il cucciolo non ne aveva uno. così, il capitano Mitchell ha potuto fare ciò che sperava fin dall’inizio, adottarlo.

Lo ha chiamato Caesar e lo ha portato a casa da sua moglie. Ora il cucciolo vive felice nella sua nuova amorevole e confortevole casa. Dovrà lottare a lungo per far scorrere via i traumi del suo passato, ma adesso ha delle persone meravigliose pronte a farlo sentire protetto da tutto e tutti.

Il capitano e sua moglie hanno aperto anche una pagina social per Caesar, dove ogni giorno vengono pubblicate meravigliose foto e divertenti video del cucciolo.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: