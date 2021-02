Uomo mostra a tutti cosa succede quando il suo cucciolo capisce dove lo sta portando (VIDEO)

Non vedrete un video più bello di quello che vi mostriamo oggi. Perché rappresenta la gioia pura. Il cane eccitato ulula quando scopre dove il suo proprietario lo sta portando in automobile. Non appena l’uomo al volante nomina il parco, ecco che il cagnolino si mette a urlare dalla felicità perché non vede l’ora di arrivare a destinazione.

Fonte Pixabay

Scrattie è un mix di Jack Russell Terrier, che è semplicemente entusiasta di andare al parco a giocare. E lo dimostra ancora una volta in un video che ha fatto il giro del web e del mondo, per la particolarità della sua reazione quando scopre dove stanno andando.

Nel video che vi proponiamo qui sotto, infatti, il cane ulula di gioia eccitato all’idea della destinazione del suo viaggio in auto. Il proprietario gli svela, infatti, dove stanno andando e il cucciolo va letteralmente fuori di testa alla notizia.

Il proprietario di Scrattie, immaginando la reazione che il suo cucciolo avrebbe avuto di fronte a quella ottima news, ha deciso di registrare in un video quello che stava accadendo in quel momento in automobile.

Dove sei, Scrattie? Questo è il parco? A Scrattie piace il parco?

Quando il proprietario gli fa queste domande, il cane va letteralmente fuori di testa.

Scrattie, il cane eccitato ulula alla sola idea di andare al parco

L’eccitazione è tanta e il cane salta sulle ginocchia del proprietario intento a guidare, leccandogli la faccia fino a quando non sono arrivati al parco.

Scrattie ha ottenuto più di 4,5 milioni di visualizzazioni e più di 80mila like, perché la sua reazione è assolutamente unica nel suo genere. La gente commenta con entusiasmo il video che dimostra la gioia incontenibile del cucciolo che sta per arrivare in quello che, a quanto pare, è il suo luogo preferito al mondo.