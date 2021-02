Il proprietario ha smesso di amarlo, lo ha legato al cancello di un parco e lo ha lasciato al freddo: com’è finita la storia di Stallone

Ogni giorno ci meravigliamo davanti alle storie di abbandoni e ai gesti atroci che un essere umano è in grado di compiere. Continuiamo a domandarci come si possa fare del male ad un cane come Stallone. Il povero cucciolo è stato abbandonato legato al cancello di un parco.

Fuori faceva molto freddo e il cane continuava a piangere ed abbaiare, cercando aiuto. In molti gli hanno scattato delle foto e poi le hanno pubblicate sui social, per cercare di scoprire a chi appartenesse o chi l’avesse legato a quel cancello.

Fortunatamente, le immagini sono arrivate all‘attenzione di due volontari, Justine e Taylor. Nel giro di pochi minuti, i ragazzi si sono precipitati al parco e hanno liberato Stallone.

Il suo pelo era pulito, aveva una pettorina ed era piuttosto amichevole. Non riuscivamo a capire perché il suo proprietario lo avesse abbandonato. Abbiamo pensato che forse non poteva prendersene più cura. Ma perché lasciarlo al freddo?

Il trasferimento di Stallone nel rifugio

Dopo averlo liberato, i due volontari hanno portato Stallone in una clinica veterinaria, dove dopo una visita, è risultato essere in buone condizioni di salute.

Poi lo abbiamo portato al rifugio, dove lo abbiamo tranquillizzato e gli abbiamo offerto del cibo e dell’acqua. Aveva paura ed era triste. Una cosa era certa, amava chiunque lo aveva abbandonato.

Oggi Stallone si trova ancora nel suo box e sta cercando una famiglia. I volontari hanno aspettato diverso tempo. La legge prevede un periodo stabilito per permettere a qualsiasi proprietario di rivendicare il proprio cane. Purtroppo, per questo cagnolone non si è fatto avanti nessuno.

I soccorritori hanno quindi pubblicato i suoi appelli, inserendolo tra i cani adottabili.

Le autorità, nel frattempo, stanno indagando per riuscire a rintracciare il responsabile dell’abbandono di Stallone. Finora gli agenti non sono riusciti a scoprire nulla.