Lemmy è un cane di razza Terranova che è diventato suo malgrado l’oggetto di una disputa in tribunale che si trascina da anni. Il proprietario, che vive a Windsor, cittadina e un centro turistico del Royal Borough of Windsor and Maidenhead del Berkshire, in Inghilterra non può ricongiungersi a lui.

Eppure un Tribunale ha riconosciuto il fatto che è lui il proprietario di Lemmy, nel caso che riguarda una disputa legale sulla sua custodia. Il giudice della Corte d’Appello dell’Ontario ha respinto una mozione per determinare se Greg Marentette o Samantha Roberts, dog sitter, sono i legittimi proprietari.

Già nel 2019 l’uomo aveva intentato causa per altre controversie contro la dog sitter che Greg Marentette aveva assunto per occuparsi di Lemmy. E aveva avuto ragione. Un ricorso era già stato respinto dai giudici a marzo 2021.

Lemmy in tutti questi anni è rimasto con Samantha Roberts, ma anche il secondo ricorso è stato respinto nei giorni scorsi. Eppure il legittimo proprietario, come stabilità dalla sentenza, ancora non ha potuto riabbracciare il suo amato cane Terranova.

Uomo non riesce a riabbracciare il suo cane, rimasto con la dog sitter

Dire che c’è giustizia, non lo so. Questo è stato un gioco di attesa e di salto a canestro da quasi quattro anni ormai. Mi ha già derubato della metà della vita del mio cane.

Gli avvocati dell’uomo stanno cercando di capire come procedere ora, per poter finalmente far riabbracciare l’uomo al suo amato Lemmy, che da anni ormai vive con la dog sitter, che non ha invece voluto rilasciare dichiarazione. Ecco cosa ha aggiunto Greg Marentette: