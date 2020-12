Cibo avvelenato per i poveri cuccioli salvati

Questa è la triste storia di un uomo che non ha niente. Ma tutto quello che ha lo condivide con gli animali di strada che ha salvato. È un vero e proprio benefattore, un angelo custode per tanti randagi. Pensate la sua tristezza quando ha saputo che qualcuno aveva dato del cibo avvelenato ai suoi cuccioli salvati.

Don Luis è un uomo anziano che vive a Jalisco, in Messico. È un uomo molto povero, ma ogni giorno va in piazza a soccorrere decine di cani che non hanno una casa, dando loro cibo e riparo.

L’uomo dà loro da mangiare quello che. Quello che riesce a coltivare o quello che riceve in donazione dai suoi vicini. Un giorno ha trovato di fronte alla sua casa una borsa piena di cibo. Pensava fosse il dono di qualche benefattore.

Don Luis è subito andato a dare da mangiare ai 25 cuccioli di cane che aveva salvato dalla strada. Ma in poche ore molti si sono ammalati, anche in maniera molto grave. 17 di loro hanno perso la vita.

Quel cibo che aveva trovato di fronte al luogo dove vive con le creature che ha salvato, infatti, non era buono. Era stato avvelenato. Un duro colpo che lui, che con amore e gentilezza si prende sempre cura di chi è meno fortunato.

Fonte Pixabay

Chi può aver dato del cibo avvelenato a quei poveri cani?

Quando si è accorto di quello che stava succedendo, ormai era troppo tardi. Era triste e sconfortato, ma per fortuna non è stato lasciato solo. I vicini di casa non lo hanno mai abbandonato.

Si sono avvicinati all’uomo per confortarlo. E gli hanno dato anche una mano a tenere pulita la loro casa.

Fonte YouTube TV Azteca Jalisco

L’uomo non si fermerà e difenderà sempre i suoi cani. Che per lui sono come figli. Vorrebbe dar loro una casa migliore e sicura. Il sindaco della città ha promesso di aiutarlo: speriamo mantenga le promesse.