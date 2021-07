Uomo salva la vita del piccolo Orange, il cane che era rimasto intrappolato in un pozzo profondo di 4 metri

Si chiama Orange il cane che dopo una lunga settimana di agonia, è stato salvato. Era caduto in un pozzo ed è solo grazie all’intervento di un uomo che è riuscito ad uscire. Per fortuna, nonostante la brutta esperienza che ha vissuto, ora sta bene ed ha potuto anche riabbracciare la sua famiglia umana.

Una vicenda incredibile, che si sarebbe potuta trasformare in tragedia, ma che ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

Era un giorno come un altro per gli amici umani di Orange. Erano nella loro abitazione ed erano impegnati nelle solite faccende. Fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Ad un certo punto hanno fatto uscire il cucciolo nel giardino, per fare i suoi bisogni. Tuttavia, pochi minuti dopo, quando sono usciti a controllare, hanno fatto la drammatica scoperta. Il loro piccolo a quattro zampe era scomparso.

I due signori hanno avviato tempestivamente tutte le ricerche. Hanno perlustrato tutto il quartiere ed hanno anche pubblicato degli appelli sul web. Però non hanno mai ricevuto notizie sul loro amato cagnolino.

Esattamente una settimana dopo il dramma, è venuta fuori una verità che ha spezzato i cuori di tutti. Un uomo ha trovato il piccolo Orange, ma era sotto un pozzo profondo circa 4 metri. Piangeva perché era spaventato ed aveva urgente bisogno di aiuto.

Il salvataggio del piccolo Orange

I suoi amici umani non sapendo cosa fare, hanno chiesto tempestivamente aiuto ad un gruppo di soccorso locale e anche ai Vigili del Fuoco. Quelle persone sono arrivate sul posto tempestivamente.

Uno degli uomini, Adam Williams, ha legato una corda ad un albero lì vicino e si è calato nel pozzo. Subito dopo ha messo il cane in una rete ed è riuscito a tirarlo fuori. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Orange nonostante il grande spavento, era in buone condizioni. La famiglia è al settimo cielo. Ora è potuto tornare a casa ed è circondato da tutto l’amore che desidera.