Se non avete i fazzoletti a portata di mano, vi consigliamo vivamente di farne scorte, perché state per leggere una delle storie più belle che vi siano mai capitate. I protagonisti sono un cercatore d’oro, una mamma lupa e i suoi cuccioli. La storia ha inizio alcuni anni fa, quando l’uomo si era recato in solitaria nell’isola di Kupreanof in Alaska per effettuare degli scavi.

Mentre era intento a cercare la zona più adatta per il suo lavoro di cercatore d’oro, ha visto in lontananza una grossa creatura sofferente e stesa a terra.

Una volta avvicinato, l’uomo si è reso conto che si trattava di un grosso lupo che era rimasto con la zampa incastrata in una trappola per orsi. Respirava appena e la ferita sanguinolenta alla zampa lo faceva soffrire molto.

Sebbene fosse terrorizzato dalla reazione di quell’animale selvatico, l’uomo ha deciso di avvicinarsi ancora di più. Quando era a pochi metri, si è reso conto che le sue mammelle trabordavano di latte. Il che significava solo una cosa. Da qualche parte li intorno c’erano dei cuccioli che stavano morendo di fame.

Senza pensarci troppo, l’uomo si è avventurato alla loro ricerca. Mentre simulava l’ululato di un lupo, ha visto dei cuccioli affamati sbucare da un cespuglio.

L’escursionista non ci ha pensato su, ha preso quei cuccioli, li ha messi nella sua borsa e li ha portati vicino alla loro mamma. Lupa che, quando li ha visti arrivare, ha tirato fuori le sue ultime energie per accoglierli con gemiti di felicità.

La lupa e l’uomo diventano amici

L’idea di liberare il grosso animale selvatico ronzava ormai in testa al cercatore d’oro. Ma la paura che questo ancora non si fidasse di lui e potesse attaccarlo era ancora troppo forte. Così l’uomo si è accampato vicino alla trappola e per giorni ha cacciato prede e fornito cibo alla povera mamma sofferente.

Un giorno, proprio mentre preparava la cena, l’uomo ha notato un comportamento della lupa che lo ha convinto a fare un tentativo. Quando si stava avvicinando per portarle il cibo, la mamma lupa ha scodinzolato. Un chiaro segno che stava aprendo il suo cuore al suo salvatore.

Esattamente in quel momento, l’uomo ha deciso di liberarla. E proprio come si aspettava, lei non lo ha attaccato, anzi. Ha preso i suoi cuccioli e zoppicando è svanita tra la folta vegetazione del bosco.

Il cercatore d’oro, pieno di orgoglio e felicità per ciò che aveva vissuto in quelle ultime settimane, se ne è tornato a casa consapevole di aver vissuto l’esperienza migliore della sua vita. Non poteva immaginare che l’amicizia con quella Lupa non era affatto finita.

La restituzione del favore

Anni dopo aver salvato la vita a quel meraviglioso esemplare di lupo, l’uomo è tornato in quella zona boschiva per un’altra missione.

Improvvisamente è saltato fuori un grosso orso che voleva attaccarlo. Disperato, l’escursionista ha iniziato a correre tra gli alberi e ad ululare come se fosse un lupo.

Quando credeva che tutto fosse finito, l’uomo ha visto sbucare dal nulla una creatura che sembrava familiare. Era proprio la Lupa che aveva salvato anni prima, che stava intervenendo per ricambiare il favore al suo salvatore.

Condividi con i tuoi amici questa fantastica storia di amicizia e rispetto reciproco tra uomo e animale.