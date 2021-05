Sierra rischiava la vita ogni giorno pur di trovare cibo per i suoi cuccioli, finche il suo destino non è cambiato

Quando una mamma cagnetta mette al mondo i suoi cuccioli, diventa la creatura più premurosa del mondo. Se però questa mamma vive per le strade, non sempre riesce a tenere al sicuro i suoi bambini. Questo è proprio il caso della povera Sierra. La cagnolina vagava per le strade di campagna di una città, implorando tutti i passanti di darle da mangiare. Queste manovre, però, a volte la mettevano a rischio che qualcuno la investisse.

Fonte: Northeast Animal Rescue, Cina / YouTube

Tra i tanti passanti che andavano avanti e la ignoravano, ce ne è stato uno che fortunatamente non è rimasto indifferente. L’ha notata e ha chiamato subito i volontari della Northeast Animal Rescue, un’associazione di salvataggio di animali del posto.

Sul luogo si è precipitato Will, uno dei volontari più esperti del rifugio. Valutando la zona in cui si trovava la cagnolina come estremamente pericolosa, Will ha deciso di localizzarla nel minor tempo possibile e di portarla in salvo.

Quando l’ha trovata, l’uomo ha scoperto che la cagnetta aveva appena partorito. Le sue mammelle erano tipiche di chi si trova in pieno allattamento. Così, il volontario ha cercato di farsi guidare verso il luogo in cui custodiva i suoi bambini appena nati.

Sierra guida il volontario dai suoi cuccioli

Fonte: Northeast Animal Rescue, Cina / YouTube

Anche se all’inizio era molto diffidente, qualcosa ha spinto Sierra a fidarsi di quell’uomo. Ha iniziato correre su e giù per i campi fino a quando non si è voltata verso Will ed era come se gli stesse chiedendo di seguirla.

Will ovviamente non se lo è fatto ripetere ed ha raggiunto la cagnolina. Dopo qualche decina di metri, il volontario ha visto la cagnetta sparire in un canale di scolo al centro di un campo.

Si è affacciato e ha visto che in fondo a quella camera oscura, Sierra teneva al sicuro i suoi piccoli.

Fonte: Northeast Animal Rescue, Cina / YouTube

Senza pensarci troppo Will si è infilato in quel tubo, ha raggiunto il punto indicato e ha tirato fuori una ad una tutte quelle palline di pelo. In tutto erano cinque, tre femmine e due maschi.

Oggi Sierra e i suoi meravigliosi ragazzi vivono al sicuro nel caldo e accogliente rifugio. Ci auguriamo tutti che ben presto ognuno di loro riesca a trovare l’amorevole casa che desiderano e che meritano.