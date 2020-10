Questa è la storia di un povero armadillo assetato. E di un uomo di buon cuore che si è fermato per strada e ha accolto il suo appello, dandogli da bere. Ovviamente la sua storia sta facendo il giro del web, per la tenerezza delle immagini che ne accompagnano il racconto.

Cledson Matias de Oliveira si trovava in Brasile, su una strada sterrata, quando ha incontrato un animale selvatico che aveva profondamente bisogno del suo aiuto.

L’uomo ha raccontato che l’animale si trovava in mezzo alla strada, come a voler cercare aiuto da qualche passante. La strada non era molto trafficata, ma per fortuna in quel momento è passato di lì Cledson Matias de Oliveira.

L’uomo non ci ha pensato su due volte. Si è fermato, è sceso dalla sua automobile e si è avvicinato all’armadillo. Faceva molto caldo quel giorno e l’aria era piena di fumo per gli incendi che si erano sviluppati in zona.

Cledson Matias de Oliveira ha pensato che forse l’armadillo aveva sete. Prima lo ha spostato dal centro della strada e poi gli ha dato dell’acqua. L’ha bevuta subito tutto. Sembrava felice di quell’incontro inaspettato, che di fatto gli ha salvato la vita.

La storia di Cledson Matias de Oliveira e dell’armadillo ha fatto il giro del web, perché di solito questi animali non si fanno avvicinare dall’uomo. Ma aveva capito che lui era lì solo per aiutarlo. E non voleva fargli assolutamente del male.v

Fonte Pixabay

L’armadillo assetato riceve l’aiuto di uno sconosciuto: un bel gesto di solidarietà

Cledson Matias de Oliveira ha detto che è stato un momento magico e unico. L’armadillo si è fermato anche un po’ con lui, forse per ringraziarlo.

Fonte YouTube Cledson Oliveira Matias

Una storia toccante che arriva dal Brasile e che su YouTube ha già superato le 125mila visualizzazioni.