Il proprietario di River non ha esitato e si è gettato dal ponte per salvargli la vita. Se non fosse stato per lui, il cane sarebbe morto

River stava viaggiando in auto con la sua famiglia, quando il traffico è rimasto bloccato a seguito di un grave incidente. Dopo più di 30 minuti fermi, il proprietario del cucciolo ha preso il guinzaglio, nel tentativo di portarlo a poca distanza, per fargli fare i suoi bisogni.

Credit: FOX10 News – YouTube

Il cane River era talmente eccitato, che è saltato giù dal ponte, cadendo nella baia sottostante. Trovinger, questo il nome dell’uomo, era nel panico e non sapeva cosa fare. Inizialmente, è rimasto a guardare il suo cane nuotare nell’acqua per diversi minuti, prima di realizzare la gravità della situazione. River stava annegando.

Così, guidato dal sui istinto si è subito tuffato in acqua, gettandosi dal ponte.

All’inizio il cagnolino ha tentato di aggrapparsi al suo papà umano, mettendo a rischio la vita di entrambi.

Per i primi due minuti è stata dura, ma poi sono riuscito a tranquillizzarlo. Ed è entrato tutto bene.

Tutti gli automobilisti sono scesi dai propri mezzi e sono rimasti a guardare la scena, cercando di sostenere ed incoraggiare quell’uomo eroe.

Credit: FOX10 News – YouTube

Uno dei presenti ha perfino gettato un giubbotto di salvataggio per cani nell’acqua. Non era abbastanza grande per River, ma lo aiutava a tenersi a galla, mentre il suo papà lo trascinava verso la salvezza.

Nel frattempo, sul posto è arrivata anche una squadra di paramedici, pronta a offrire tutte le cure necessarie. Per fortuna, uomo e cane stavano entrambi bene. Erano stanchi, ma illesi.

Credit: FOX10 News – YouTube

Quando le persone gli hanno domandato perché avesse rischiato la vita per il suo cane, Trovinger ha risposto che lo avrebbe rifatto senza esitare.

È il mio ragazzo e io lo amo.

La storia di quest’uomo ha fatto il giro del mondo e non è di certo difficile capire il perché. Non tutti si sarebbero gettati da un ponte per salvare il proprio animale domestico. Ma questo eroe si e grazie a lui oggi River è vivo.