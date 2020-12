La triste storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è avvenuta in Ecuador. Un uomo, che ha deciso di dedicare la sua vita agli animali, ha trovato un anziano cane sul ciglio di una strada, in condizioni drammatiche. Non poteva lasciarlo in quello stato, poiché avrebbe perso sicuramente la vita.

CREDIT: FACEBOOK

Oswaldo, insieme ad un gruppo di suoi amici, ha deciso di fondare un’associazione, chiamata Patitas De Amor. Il loro scopo è proprio quello di aiutare tutti gli animali in difficoltà.

Al momento l’uomo ha circa 12 cani nella sua abitazione, ma negli ultimi anni ha aiutato molti cuccioli a tornare in salute e soprattutto a trovare delle famiglie perfette.

Poche settimane fa, mentre stava facendo delle commissioni, si è trovato davanti ad una scena terribile. Sul ciglio della strada, ha trovato un anziano cane che strisciava, con la speranza di poter trovare qualcuno disposto ad aiutarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Sin da subito ha notato che le sue condizioni di salute erano davvero critiche e se non fosse intervenuto avrebbe sicuramente perso la vita. Per questo, ha fatto inversione di marcia in fretta ed è sceso per capire meglio la situazione del cagnolino.

Il piccolo a quattro zampe, a causa di ciò che aveva subito nella sua vita, non riusciva più a camminare. Era magro e disidratato. Inoltre, il suo sguardo era triste e spento, forse perché era stufo di continuare a soffrire e voleva solo trovare delle persone amorevoli.

Il salvataggio dell’anziano cane

CREDIT: PATITAS DE AMOR

Oswaldo, non poteva lasciarlo in quello stato. Di conseguenza lo ha fatto salire in fretta sulla sua auto e lo ha portato d’urgenza nella clinica veterinaria della città.

Il medico dopo la visita, ha scoperto che purtroppo la sua strada per la guarigione era molto lunga e in salita. Non sarebbe stato semplice per lui tornare a stare bene. In più, hanno scoperto che aveva un’infezione alla pelle, causata molto probabilmente dalle pulci.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo per cercare di aiutare il cucciolo, ha deciso di portarlo a casa con sé. Al momento vive ancora con lui, ma grazie all’amore ed alle cure necessarie, piano piano sta tornando a stare bene. Sta facendo molti miglioramenti e vederlo, è davvero commovente per tutti. Ogni cane merita di avere una seconda possibilità di vita.