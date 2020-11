Per scaldare un piccione tremante che ha freddo e si è posizionato fuori da una finestra in cerca di calore, un uomo ha avuto un’idea semplicemente geniale. La maggior parte di noi avrebbe ignorato quel povero pennuto in difficoltà, ma non questo signore. Le cui gesta oggi vengono narrate sui social network.

Fonte Pixabay

Voi cosa fareste se in un giorno non proprio caldo un piccione si presentasse alla vostra finestra in cerca di un po’ di caldo? Nella maggior parte dei casi non fareste caso ai suoi bisogni. Mentre in altri casi, qualcuno lo caccerebbe pure per paura che possa sporcare.

Non è quello che ha fatto Sabahattin Yılmaz, un uomo turco che si trovava a casa sua in una freddissima giornata. Dopo un acquazzone, ha notato un piccione appollaiato e infreddolito sul davanzale subito fuori dalla sua finestra.

Il povero volatile era bagnato fradicio, tremava tutto dal freddo, chissà che sofferenza. Con tutta probabilità n on aveva trovato un rifugio sicuro durante la tempesta. E ora aveva bisogno di aiuto.

Notando che l’uccello soffriva di freddo e avendo paura che potesse capitargli qualcosa di brutto, Sabahattin Yılmaz ha pensato di trovare una soluzione geniale e creativa per dare una mano a quel povero pennuto.

L’uomo non ha preso il volatile per portarlo in casa e scaldarlo, perché aveva paura che potesse soffrire di troppo stress. E così ha escogitato un modo per poter dare calore a quel povero animale in difficoltà.

Ha preso un asciugacapelli e lo ha acceso, puntandolo verso l’uccello, così che si potesse asciugare in fretta.

Un passante ha ripreso tutta la scena e l’ha condivisa sui social network. E subito il video è diventato virale.

Fonte Pixabay

Scaldare il piccione con un asciugacapelli: ci si arrangia come si può

L’animale si è fortunatamente ripreso. L’uomo gli ha anche dato del cibo.

Fonte YouTube Tv100

Dopo un quarto d’ora, ristorante, l’animale è volato via!