Uomo videochatta su Zoom con i suoi due cani Videochat su Zoom con i cani: uomo discute così importanti questioni famigliari

Alzi la mano chi ha usato Zoom in questo periodo di emergenza. Lo abbiamo fatto tutti sia per lavoro sia per rimanere in contatto con amici e parenti lontani. C’è chi, però, lo ha usato anche con i suoi pets: un uomo ha fatto una videocall con i due cani di casa per questioni famigliari.

Andrew Cotter è un commentatore della BBC per quanto riguarda lo sport. Probabilmente doveva provare se Zoom funzionava e a portata di mano aveva solo i suoi due cani di casa, Olive e Mabel, che lo hanno aiutato a capire se l’app funzionava. Zoom è un’app che offre un servizio di chat video, per poter creare riunioni e videocall per un numero di persone molto alto. Molti lo hanno usato per lavoro e chissà quanti di noi lo hanno testato prima per capire se funzionava. Questo commentatore ha pensato bene di provarlo con i cani di casa.

“Bene ragazzi, grazie per esservi uniti a noi. Non vedo l’ora di fare una chiacchierata su dove siamo, la situazione attuale“, così ha esordito prima che apparisse sullo schermo Olive, il labrador nero di Andrew Cotter. Il commentatore lo ringrazia per essersi unito alla video chiamata. Ma deve ancora arrivare Mabel.

Dopo un po’, anche il labrador bianco riesce ad accedere. Andrew Cotter continua a mantenere un tono professionale, mentre consiglia al suo interlocutore canino di non mettersi troppo vicino alla telecamera e di allontanarsi un po’, per poter apparire meglio nello schermo.

Andre Cotter continua il suo discorso. Non sembra che interessi molto ai suoi cani, ma ci sta nell’esperimento: quanti di noi si sono distratti o annoiati durante le interminabili videocall di lavoro?

A un certo punto Mabel riesce anche a staccare il collegamento.

E poi si mette anche a giocare. Prima di mostrare i primi segni di cedimento causa sonno. Non sono adorabili?