Una coppia ha deciso di prendere in affidamento Ruby, una femmina di Shiba Inu, che nella vita ha subito solo crudeltà e maltrattamenti. È stata chiusa in una gabbia e non ha mai avuto la possibilità di correre libera in un prato.

La storia di questa cucciola è iniziata molto tempo fa. Alcuni volontari sono riusciti a salvarla da un allevamento. L’hanno trovata chiusa in una gabbia, in condizioni disperate.

Quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano, non ha mai pensato al suo benessere, ma solo ai suoi guadagni. La sfruttava solo per la riproduzione di cuccioli di razza, affinché lui potesse venderli e guadagnare dei soldi.

Ruby ha passato i primi 5 anni della sua vita rinchiusa. Senza poter mai ricevere l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno. Infatti quando i volontari sono andati in quel posto, per liberare i cuccioli, era molto spaventata.

La nuova vita di Ruby

Un marito e una moglie si sono presto resi conto di ciò che stava accadendo, hanno sentito tutta quella confusione e sono andati dai ragazzi per chiedere alcune informazioni.

I due signori, nel momento in cui hanno incrociato lo sguardo della piccola Ruby, sono rimasti sconvolti. Era triste e spento a causa di ciò che aveva vissuto. In più si vedeva molto bene che non aveva mai ricevuto affetto ed amore nella sua vita.

Hanno deciso di prenderla in affidamento, ma quando l’hanno portata nella loro abitazione, si sono resi conto che la situazione era più difficile del previsto. Era diffidente e non riusciva proprio a fidarsi degli esseri umani, dopo ciò che aveva passato.

I suoi amici umani si sono impegnati e alla fine, dopo poche settimane ha iniziato a mostrare i primi miglioramenti. Ruby era al settimo cielo per questa nuova possibilità di vita. Infatti ha mostrato gratitudine ed amore nei confronti dei due signori. Proprio per questo, dopo poco tempo hanno deciso di adottarla per sempre. Era impossibile per loro separarsi da lei.