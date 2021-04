Una commovente storia è stata pubblicata pochi giorni fa dall’associazione Hope For Paws. I volontari sono intervenuti per salvare una mamma cane e quest’ultima li ha condotti in un altro posto, per salvare i suoi piccoli. Grazie al suo amore e alla sua tenacia, ora tutti stanno bene.

CREDIT: THE DODO

Ci sono episodi che riescono ad entrare nel cuore di migliaia di persone. Soprattutto se riguardano i nostri amati amici a quattro zampe.

La vicenda di questa cucciola ha stupito tantissimi utenti sul web, proprio per come si sono svolti i fatti. Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per i volontari.

Erano nel loro rifugio ed erano impegnati nelle loro solite faccende. Ad un certo punto, uno dei ragazzi ha ricevuto la chiamata da parte di un suo amico. Quest’ultimo lo stava avvisando di aver visto una randagia, in un cantiere navale, in condizioni molto gravi.

CREDIT: THE DODO

A causa del lungo periodo che aveva vissuto in strada, era magra e triste. Inoltre, andava in giro per il quartiere alla ricerca disperata di cibo. I volontari sapevano molto bene che non potevano lasciarla. Infatti sono subito intervenuti per salvarla.

Il salvataggio della mamma cane e dei suoi cuccioli

Arrivati sul posto, i ragazzi hanno avuto diverse difficoltà. In un primo momento la guardia non voleva farli entrare. Era vietato l’ingresso alle persone non autorizzate.

Subito dopo, la cagnolina non si faceva avvicinare dagli esseri umani. A causa del periodo in strada, era molto spaventata. Per riuscire a conquistare la sua fiducia, hanno lavorato per molto tempo.

La cucciola, quando alla fine ha capito che quelle persone erano lì solo per aiutarla, ha deciso di mettere fine alle sofferenze dei suoi piccoli. Infatti ha condotto i volontari da loro.

CREDIT: THE DODO

Grazie al suo coraggio e al suo amore, tutti erano in buona salute. Per questo, i ragazzi li hanno portati subito nel loro rifugio ed ora stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno. Molto presto anche loro troveranno degli amici umani amorevoli!