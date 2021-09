A volte succede anche questo: un uomo è andato a votare ed è tornato a casa con un nuovo migliore amico peloso, un cane che era stato abbandonato in fila. Questa storia arriva dal Messico, più precisamente da Juriquilla, a Santiago de Qurétaro ed è davvero tenerissima. Chi non vorrebbe uscire di casa e tornarvi arricchito di un’amicizia preziosa e per sempre?

Il protagonista di questa storia decide di esercitare il suo diritto al voto e si reca così al suo seggio elettorale. Mentre si mette in fila in mezzo alle altre persone, nota un cucciolo solitario che lo guardava con occhi supplichevoli.

Così decide di avvicinarsi piano piano a quel cane e comincia ad accarezzarlo. È amore a prima vista: il cucciolo si fa coccolare estasiato e così l’uomo decide di farlo diventare parte della propria famiglia.

Sui social l’uomo ha spiegato di essere andato a votare e di essere tornato a casa con un nuovo amico. Il cane si era perso e si è avvicinato a lui: da lì non si è più staccato e lo ha accompagnato per tutta la fila fino a quando non è andato a votare. L’uomo ha poi sottolineato che si vedeva chiaramente che era un cane sperduto o abbandonato, in cerca di cibo: tutti lo guardavano, ma nessuno faceva qualcosa.

Così l’uomo lo ha chiamato, lo ha abbracciato e coccolato e il cane non si è più mosso dal suo fianco. Una volta finito di votare, l’uomo non ha avuto dubbi: quel cane doveva venire a casa con lui.

Il nuovo migliore amico peloso si chiama Blue

Appena giunti in casa, il cucciolone ha subito fatto un bel bagno. Poi è stato lasciato libero di ambientarsi con tranquillità nella nuova casa. In quel momento, vedendo il cane al sicuro in casa, il suo nuovo papà umano ha deciso di battezzarlo con il nome di Blue.

Ma non è la prima volta che l’uomo ha salvato un cane dalla strada: infatti aveva già un altro cane in casa (una femmina) che adesso è più che felice di avere un nuovo compagno canino.

