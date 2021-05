La storia del cane Jerry si è diffusa sui social ed ha commosso migliaia di persone. Tutti i giorni questo dolce cagnolino esce dalla sua casa e percorre cento metri, fino a raggiungere quella che prima era la sua casa, in cerca del suo amato papà umano. Quest’utimo purtroppo è morto, ma il cagnolino continua a rimanergli fedele.

Credit: Facebook

Jerry è un meticcio di circa 10 anni e per tutta la vita ha potuto contare sull’amore di quell’uomo che oggi vive ancora nel suo cuore. Dopo essere uscito di casa, con il freddo, il caldo o anche la pioggia, il cucciolo raggiunge la porta della sua vecchia abitazione e si siede in attesa del suo proprietario.

L’animale non sa che non rivedrà mai più il suo papà e anche se è ormai passato tanto tempo dallo scorso 2019, lui continua a sperare. Bruno, questo il nome dell’uomo scomparso, è morto dopo una brutta malattia e un ricovero in ospedale.

Jerry, adottato dalla sorella di Bruno

La storia di Jerry arriva da una frazione di Motta di Livenza, in provincia di Treviso (Veneto). Dopo la morte del suo papà, il cagnolino è stato adottato dalla sorella di Bruno e portato in un’altra abitazione che si trova a circa 100 metri di distanza.

Credit: Facebook

La nuova famiglia, ogni giorno, è testimone della triste scena. Ma quelle persone sanno che è esattamente ciò di cui Jerry ha bisogno. Un gesto d’amore che va oltre la morte e che rappresenta un grandissimo insegnamento per tutto il genere umano!

Credit: Facebook

Non è la prima volta che un amico a quattro zampe ci insegna i valori veri della vita e cosa vogliano dire le parole fedeltà e amore. Jerry continuerà a recarsi in quella casa ogni giorno per il resto della sua vita, finché non arriverà il momento di riabbracciare finalmente il suo papà. Sarà allora che potranno tornare a correre, giocare ed abbracciarsi per sempre.