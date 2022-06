Attimi di tensione per Vanessa Incontrada: i suoi cani sono scomparsi. La conduttrice su Instagram in lacrime ha lanciato un appello per tentare di ritrovarli. In molti hanno condiviso le sue parole e si sono dati da fare per aiutarla a ritrovare i suoi amati cuccioli. Poi un ringraziamento sentito da parte della bella attrice spagnola che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

L’incubo è iniziato nella mattinata di domenica 5 giugno, quando Vanessa Incontrada, in un accorato post sui social, ha chiesto aiuto ai suoi follower. Zilik e Tokio, i due Golden Retriever con cui condivide casa e vita, erano improvvisamente spariti nel nulla, allontanandosi da casa.

Vanessa Incontrada vive con il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal, nato nel 2008, a Follonica, comune in provincia di Grosseto in Toscana. Nella mattina di domenica 5 giugno la conduttrice televisiva spagnola si è accorta che i due cani di razza Golden Retriever non erano più a casa.

Non riusciamo a trovarli, se li vedete o qualcuno li vede vi prego di richiamarmi.

Queste le parole affidate da Vanessa Incontrada ai social, chiedendo ai follower di condividere per aiutare la famiglia a ritrovare i due Golden Retriever scappati dalla loro casa di Follonica.

Vanessa Incontrada: i cani scomparsi sono stati ritrovati poco dopo

Per fortuna questa è una storia a lieto fine, anche grazie al passaparola su Instagram che ha permesso a Zilik e Tokio di ritornare a casa.

Finalmente sono stati ritrovati dopo ore. Questo è un messaggio soprattutto per ringraziare chi mi ha aiutato a cercarli. Li ho ritrovati molto stanchi e provati, perché sono stati a più di 5 chilometri di distanza da casa. Volevo ringraziare la coppia che li ha trovati e mi ha telefonato.

Con queste parole la conduttrice, provata per l’accaduto, asciugandosi le lacrime annuncia il ritrovamento: