Un’incredibile vicenda è avvenuta poco tempo fa. Il protagonista è Vango, un cane che è riuscito a far capire ai titolari di un negozio, che quelli che erano vicino a lui, non erano i suoi amici umani. I due sono stati presto arrestati e il cucciolo è potuto tornare finalmente nella sua abitazione.

CREDIT: FACEBOOK

Il dramma di questo cagnolino è avvenuto pochi mesi fa. Era uscito per fare la sua passeggiata di routine nel quartiere. Quando all’improvviso, una coppia all’interno di un furgone, è riuscito a portarlo via.

I suoi amici umani, non vedendolo tornare, si sono presto allarmati. In un primo momento lo hanno cercato per la zona e subito dopo hanno deciso di pubblicare diversi appelli sul web.

La coppia che aveva rubato il cane, poche ore dopo il furto, si è fermata in un negozio per animali, per comprare tutto il necessario. Vango a quel punto, ha deciso di provare a fare qualcosa per chiedere aiuto.

CREDIT: FACEBOOK

Ha iniziato ad abbaiare contro Yves Jodoin, il proprietario dell’attività. L’uomo che è un addestratore, credeva che volesse un biscotto o qualche attenzione. Il cucciolo però, non ha mai smesso saltare e di fare confusione.

Il ragazzo a quel punto, ha capito in fretta che c’era qualcosa di strano ed infatti, ha iniziato a fare le domande alla coppia sul cucciolo a quattro zampe. I due, ovviamente, non sapevano cosa rispondere, poiché effettivamente non conoscevano nulla del piccolo.

Il salvataggio di Vango e l’arresto dei ladri

https://www.youtube.com/watch?v=bcacxhMm7j4&t=14s CREDIT. ANIMAL OVER HUMANS

Una sua collega, nel frattempo, ha iniziato a cercare sui social ed è proprio a quel punto, che ha trovato l’appello dei suoi amici umani. Yves ha allertato in fretta le forze dell’ordine, che sono arrivate al negozio in pochi minuti.

I due malviventi sono stati arrestati per il reato di furto e crudeltà nei confronti degli animali. Invece, il piccolo Vango ha potuto riabbracciare in fretta la sua famiglia umana.

CREDIT: FACEBOOK

Tutti sono rimasti sorpresi da questa vicenda. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l’uomo avrebbe capito la situazione del cucciolo e che gli avrebbe salvato la vita.