Vede il suo cane che galleggia e per poco non gli viene un infarto pensando che abbia avuto un malore: la verità era un’altra però

Il cane che galleggia in acqua, mentre faceva il bagno in uno stagno. Il proprietario che lo vede in quelle condizioni e per poco non gli viene un infarto pensando che abbia avuto un malore o, peggio, che sia venuto a mancare. Poi, per fortuna, il lieto fine. Ma chissà che spavento!

Fonte Pixabay

Jonel ha un gran senso dell’umorismo. E ha fatto uno scherzo davvero incredibile al suo proprietario, che lo ama più di ogni altra cosa al mondo. Si vede che aveva deciso di fargli venire un colpo, perché altrimenti non c’è altra spiegazione logica.

Il cucciolo ha deciso di farla pagare al proprietario perché lui non aveva giocato con lui tutto il giorno. Ma lo ha fatto in modo decisamente crudele, vito lo spavento che ha fatto venire al padrone.

Jonel prima ha lasciato la casa dove vive con la sua famiglia umana. E poi si è tuffano nello stagno che si trova poco distante. Quando ha sentito che il proprietario stava arrivando, ha deciso di fare il morto a galla.

Sicuramente Jonel è un ottimo attore. Perché l’uomo, vedendo il cane che galleggiava in acqua, si è spaventato, credendolo morto. Pensava che fosse morto annegato o che avesse avuto un malore mentre si godeva il suo bagnetto.

E invece quando ha visto che l’uomo si è avvicinato di corsa per capire cosa fosse successo, Jonel si è tirato su come se niente fosse. E aveva anche un sorriso birbantello sulla sua faccia.

Il cane che galleggia poi esci fuori dall’acqua, come se niente fosse

Si vede che era giunto il momento di svelare al proprietario perché aveva fatto il bagno nello stagno fingendosi quasi morto.

Sicuramente la prossima volta ci penserà due volte prima di non dare al cucciolo le giuste attenzioni. Perché questo cane è davvero molto furbo e scaltro a quanto pare.