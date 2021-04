Vede un sacco legato che si muoveva sul ciglio della strada e, quando lo apre, scopre un esserino indifeso e spaventato

Il povero cane abbandonato in un sacco legato a bordo strada ha davvero rischiato di morire. Perché non sarebbe mai riuscito a mettersi in salvo da solo. Per fortuna, però, una persona di buon cuore passando di lì si è accorta di qualcosa che non andava in quel mucchietto che sembrava immondizia, ma che in realtà si muoveva.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da Rionegro, in Colombia. Qualche mostro, perché non si possono chiamarli altrimenti, ha deciso di lasciare a morire di stenti un povero cucciolo. Senza l’intervento di un vero e proprio eroe, non staremmo qui a raccontarti una storia a lieto fine.

Il cane da solo non poteva liberarsi. Ma il destino ha voluto che passasse di lì una persona dal cuore d’oro disposta ad aiutare quella povera creatura. Questo eroe si chiama Gustavo Herrera Acelas, anche se lui non ama definirsi così. Anzi, spera che chiunque nelle sue condizioni avrebbe fatto lo stesso.

Gustavo Herrera Acelas ha visto sul bordo della strada un sacco di fibra gettato a terra. Poteva sembrare un semplice rifiuto, ma l’uomo si è accorto che in realtà si muoveva. Così ha fermato la sua macchina ed è andato a controllare cosa fosse.

Dentro ha trovato un cucciolo che tremava. Subito lo ha liberato e il cane lo ha leccato con dolcezza, come se fosse il proprietario che aspettava per andare a casa. Gli ha dato da mangiare pane e da bere un po’ di acqua: sembrava affamato e disidratato.

Cane abbandonato in un sacco: il suo soccorritore lo adotta

L’uomo che ha salvato il cane, non capendo come altre persone potessero aver compiuto un gesto così crudele, ha anche deciso di prenderlo in adozione.

Le ho dato il pane e l’acqua che mi portava, sembrava che non mangiasse da giorni, oggi l’ho adottata con tutta la mia soddisfazione di essere una grande compagna. Dio mette le cose al momento giusto. Una società si giudica dal modo in cui tratta gli animali.

Queste le parole di un uomo che è davvero una brava persona.